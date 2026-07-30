كرة يد - إلى الدور الرئيسي.. ناشئات مصر يفزن على فرنسا في بطولة العالم

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد فوزًا تاريخيا أمام فرنسا في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا.

ونجحت ناشئات مصر في الفوز أمام فرنسا رابع العالم في النسخة السابقة للبطولة، بنتيجة 29-24.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 14-11.

وحصلت ملاك أبو يوسف لاعبة منتخب مصر على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وعانى منتخب فرنسا أمام مصر، حيث لم تسجل ناشئات فرنسا سوى هدفا واحدا في الدقائق السبع الأولى من رمية جزائية.

وواصلت ناشئات مصر، في المشاركة الخامسة تاريخيا، تصدر المجموعة الأولى بـ4 نقاط، بعدما حققن الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا وصيف بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، بنتيجة 27-24، أمس الأربعاء.

وتتنافس ناشئات فرنسا وكرواتيا على اقتناص المركز الثاني في المجموعة.

وتلتقى ناشئات مصر في الجولة الأخيرة بدور المجموعات أمام فيجي متذيل الترتيب، يوم الجمعة.

وتأهل منتخب ناشئات مصر إلى الدور الرئيسي ضمن 7 منتخبات حققت ذلك بعد جولتين فقط.

وسيتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي بمجموعة واحدة إلى جانب أحد منتخبي (فرنسا أو كرواتيا)، وفريقين من المجموعة الثانية (التشيك، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والمكسيك).

ويتأهل كل منتخب بنفس نتائج مباريات الدور الأول.

وتأهلت إسبانيا وألمانيا من المجموعة الثالثة، بينما تأهلت المجر والسويد من المجموعة الخامسة، وحجزت سلوفاكيا واليابان مقعديهما من المجموعة السابعة.

وتقام بطولة العالم للناشئات في نسختها الـ11 في رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس، بمشاركة 32 منتخبا موزعين على 8 مجموعات.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وتوجت ناشئات روسيا ببطولة العالم 3 مرات، والدنمارك مرتين، وبطولة لكل من كوريا الجنوبية، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، فيما تم إلغاء نسخة 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر للناشئات هو المركز السابع في نسخة 2022.