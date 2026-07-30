كرة يد - إلى الدور الرئيسي.. ناشئات مصر يفزن على فرنسا في بطولة العالم

الخميس، 30 يوليه 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

منتخب مصر للناشئات لكرة اليد

حقق منتخب مصر للناشئات لكرة اليد فوزًا تاريخيا أمام فرنسا في دور المجموعات ببطولة العالم تحت 18 سنة المقامة في رومانيا.

ونجحت ناشئات مصر في الفوز أمام فرنسا رابع العالم في النسخة السابقة للبطولة، بنتيجة 29-24.

وانتهى الشوط الأول بتقدم مصر بنتيجة 14-11.

أخبار متعلقة:
كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد كأس العالم للأندية 2026 كرة يد - الزمالك يضم حمزة توكل صانع ألعاب هليوبوليس كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي كرة يد - الأهلي المستضيف والزمالك بالدعوة.. الكشف عن المشاركين في كأس العالم للأندية

وحصلت ملاك أبو يوسف لاعبة منتخب مصر على جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

وعانى منتخب فرنسا أمام مصر، حيث لم تسجل ناشئات فرنسا سوى هدفا واحدا في الدقائق السبع الأولى من رمية جزائية.

وواصلت ناشئات مصر، في المشاركة الخامسة تاريخيا، تصدر المجموعة الأولى بـ4 نقاط، بعدما حققن الفوز في الجولة الأولى أمام كرواتيا وصيف بطولة أوروبا تحت 17 عامًا، بنتيجة 27-24، أمس الأربعاء.

No description available.

وتتنافس ناشئات فرنسا وكرواتيا على اقتناص المركز الثاني في المجموعة.

وتلتقى ناشئات مصر في الجولة الأخيرة بدور المجموعات أمام فيجي متذيل الترتيب، يوم الجمعة.

وتأهل منتخب ناشئات مصر إلى الدور الرئيسي ضمن 7 منتخبات حققت ذلك بعد جولتين فقط.

وسيتواجد منتخب مصر في الدور الرئيسي بمجموعة واحدة إلى جانب أحد منتخبي (فرنسا أو كرواتيا)، وفريقين من المجموعة الثانية (التشيك، والدنمارك، وكوريا الجنوبية، والمكسيك).

ويتأهل كل منتخب بنفس نتائج مباريات الدور الأول.

وتأهلت إسبانيا وألمانيا من المجموعة الثالثة، بينما تأهلت المجر والسويد من المجموعة الخامسة، وحجزت سلوفاكيا واليابان مقعديهما من المجموعة السابعة.

وتقام بطولة العالم للناشئات في نسختها الـ11 في رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو حتى 9 أغسطس، بمشاركة 32 منتخبا موزعين على 8 مجموعات.

ويتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي.

وتوجت ناشئات روسيا ببطولة العالم 3 مرات، والدنمارك مرتين، وبطولة لكل من كوريا الجنوبية، ورومانيا، وإسبانيا، والسويد، فيما تم إلغاء نسخة 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويعد أفضل مركز حققه منتخب مصر للناشئات هو المركز السابع في نسخة 2022.

بطولة العالم للناشئات لليد منتخب مصر للناشئات لليد
نرشح لكم
كرة يد - منتخب مصر يوقع شراكة مع أديداس كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد كأس العالم للأندية 2026 يد – قرعة كأس العالم للأندية.. الأهلي مع فوكس برلين والزمالك قد يواجه برشلونة يد - أولمبياكوس يعلن ضم كريم هنداوي كرة يد - "للعب دون ضغوط آخر 3 سنوات".. أحمد الأحمر يكشف أسباب انتقاله إلى البنك الأهلي كما كشف في الجول - البنك الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد الأحمر خبر في الجول - البنك الأهلي يقدم عرضا رسميا للتعاقد مع الأحمر كرة يد - الزمالك يضم حمزة توكل صانع ألعاب هليوبوليس
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة يتلقى إخطارا من فيفا لشكوى أتلتيكو مدريد في صفقة ألفاريز 7 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإجمالي 113-4.. بايرن ميونيخ يكتسح روتاخ إيجرن بـ 15 هدفا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
الإنجليزي الرابع.. إنتر يتعاقد مع جون ستونز 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
التجربة الثانية لعموتة.. الأهلي يفوز على لافيينا بسباعية 38 دقيقة | الكرة المصرية
لمزاملة عبد القادر.. الكرمة العراقي يتعاقد مع النيجيري دانييل جيبولا ساعة | الوطن العربي
بعدما كان قريبا من المحلة.. المقاولون العرب يتعاقد مع شادي حسين ساعة | الدوري المصري
الإصابة تحرم اتحاد جدة من 4 لاعبين أمام ملقا الإسباني ساعة | سعودي في الجول
إيراولا: أريد أفضل نسخة من فيرتز.. وجوميز سيغيب لعدة أسابيع ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح