اكتمل مثلث التانجو.. روما يضم كاسترو ودوفبيك إلى بولونيا على سبيل الإعارة

الخميس، 30 يوليه 2026 - 15:42

كتب : FilGoal

سانتياجو كاسترو - روما

أعلن نادي روما الإيطالي ضم الأرجنتيني سانتياجو كاسترو من بولونيا.

ووقّع المهاجم البالغ 22 عاما حتى 2031 مقابل 35 مليون يورو ووفقا للتقارير.

وسيرتدي كاسترو القميص رقم 9 مع ذئاب العاصمة الإيطالية.

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وسيشكل كاسترو ثلاثيا هجوميا أرجنتينيا لروما رفقة مواطنيه ماتياس سولي وباولو ديبالا.

وسجل كاسترو 22 هدفا في 105 مباراة مع بولونيا منذ انضمامه قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني.

وساهم كاسترو الموسم قبل الماضي في تتويج بولونيا بلقب كأس إيطاليا على حساب ميلان.

وساهم بـ 10 أهداف الموسم الماضي في 35 مباراة مع الروسوبلو بتسجيل 7 وصناعة 3.

وأصبح كاسترو ثالث صفقات روما بعد دونييل مالين الذي فعّل النادي عقد شراءه من أستون فيلا ودانييلي جالاردي من هيلاس فيرونا.

وفي نفس السياق أعلن نادي بولونيا ضم الأوكراني أرتيم دوفبيك على سبيل الإعارة لموسم وحيد من روما.

ووفقا للتقارير كلفت الصفقة خزائن بولونيا 3 ملايين يورو.

وويمتلك بولونيا خيار تفعيل بند الشراء اللاعب بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وسجل دوفبيك الموسم الأول له مع روما 17 هدفا لكن الإصابات حالت دون تكرار نفس الرصيد التهديفي الموسم الماضي.

كما سبق وأن فاز بجائزة هداف الدوري الإسباني بقميص جيرونا في موسم 2023-24 برصيد 24 هدفا.

روما الدوري الإيطالي بولونيا
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