عبد المنعم يعود لتدريبات نيس

انتظم محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي، في تدريبات الفريق، اليوم الخميس، استعدادا للموسم الجديد.

وغاب عبد المنعم عن الموسم الماضي بالكامل جراء إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة في إبريل 2025.

ونشر حساب نيس الرسمي، صورة لعبد المنعم أثناء الجري منفردا، تحت عنوان "المصري بتاعنا رجع."

وأوضح مصدر من نادي نيس في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com أن محمد عبد المنعم سيعود للتدريب بشكل منفرد.

ويرتبط عبد المنعم بعقد مع نيس حتى صيف 2028.

وسيخوض نيس 3 مباريات ودية استعدادا للموسم الجديد أمام يوفنتوس غدا الجمعة، وأمام كالياري يوم 8 أغسطس، وهال سيتي يوم 15 أغسطس.

ويفتتح نيس مبارياته في الموسم الجديد لمواجهة لوريان يوم 22 أغسطس.

وتواجد عبد المنعم في قائمة منتخب مصر بكأس العالم 2026.

وخاض مباراة وحيدة أمام إيران في الجولة الثالثة بدور المجموعات قبل أن يخرج مصابا في الدقيقة 14.

كما حل بديلا في مباراة نيوزيلندا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بالجولة الثانية لدور المجموعات.

وانضم عبد المنعم إلى نيس في صيف 2024 قادما من النادي الأهلي في صفقة وصلت لـ 4 مليون دولار.