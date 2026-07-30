"الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر

أعلن نادي زد، ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب البنك الأهلي السابق، رسميا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد إبراهيم النادي : البنك الأهلي زد

وقدم زد، لاعبه الجديد تحت عنوان "الساحر لقى محطته الجديدة.. محمد إبراهيم رسمياً في زد."

وانتهى عقد إبراهيم مع نادي البنك الأهلي بنهاية الموسم المنقضي، لينضم إلى زد في صفقة انتقال حر.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق عن توقيع محمد إبراهيم عقود الانضمام لنادي زد.

وبدأ إبراهيم مسيرته مع ناشئي الزمالك، وخاض تجربة احترافية مع نادي ماريتيمو البرتغالي.

كما لعب لأندية مصر المقاصة، وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي.

وخاض محمد إبراهيم الموسم الماضي 30 مباراة في كافة البطولات، صنع خلالهم هدفا وحيدا.

وتقدم أبو قير للأسمدة، بعرض لضم محمد إبراهيم إلا أن اللاعب رحب بالانضمام إلى زد.

وبدأ زد معسكره الخارجي في تركيا ضمن برنامج إعداد الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد.

ويتولى محمد شوقي تدريب فريق زد من الموسم الماضي.

وأتم زد اتفاقه مع الصفقات التالية لدعم الفريق في الموسم الجديد: الفرنسي مروان حجيج قادما من ويل السويسري، وكريم الديب لاعب الاتحاد السكندري، ومحمود أوكا من حرس الحدود.

وأنهى زد الموسم الماضي في المركز الثاني بمجموعة الهبوط برصيد 49 نقطة.

ويستعد زد للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.