ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو

أعلن نادي ريال مدريد إصابة مدافع راؤول أسينسيو في فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

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وكشف ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد إجراء الفحوصات اليوم على لاعبنا راؤول أسينسيو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليمنى. وسيتم متابعة حالته الصحية."

فيما كشفت الصحفية الإسبانية أرانشا رودريجيز، المختصة بتغطية أخبار الفريق الملكي، عن غياب أسينسيو لفترة تصل لحوالي 6 أسابيع.

أسينسيو صاحب الـ 23 عاما، تم تصعيده للفريق الأول لريال مدريد قبل موسمين.

ولم يتوج أسينسيو سوى ببطولة وحيدة مع ريال مدريد وهي إنتركونتيننتال.

وخاض مدافع ريال مدريد الموسم الماضي 34 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا واحدا.

وضم ريال مدريد إبراهيما كوناتي من ليفربول في صفقة انتقال حر لدعم دفاعه، بعد رحيل ديفيد ألابا.

فيما يستمر إيدير ميليتاو، وأنطونيو رودريجر في صفوف الفريق، بالإضافة إلى دين هاوسن مدافع الفريق المنضم من بورنموث الموسم الماضي.