تمهيدا لتدريب نيوكاسل.. الرياضية: يايسله يقدم استقالته من تدريب أهلي جدة

الخميس، 30 يوليه 2026 - 13:34

كتب : FilGoal

ماتياس يايسله

كشفت صحيفة الرياضية عن تقديم الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، استقالته من منصبه.

وأشارت الرياضية، إلى أن يايسله يرغب في الرحيل لتدريب أحد الأندية الأوروبية.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن تغيير وشيك في القيادة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
يايسله يرفض عرض أهلي جدة لتمديد عقده يايسله: شائعات رحيلي من أهلي جدة أمر طبيعي سكاي: يايسله منفتح على العودة إلى أوروبا وسط عروض ألمانية وإنجليزية ذا أثلتيك: إيدي هاو يرحل عن نيوكاسل.. ومدرب أهلي جدة البديل

وأبلغ إيدي هاو إدارة نيوكاسل برحيله عن تدريب الفريق لرغبته في الحصول على استراحة من كرة القدم.

وأجرى نيوكاسل محادثات مع ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، ووصلت لمراحل متقدمة.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم.

وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

فيما تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في نوفمبر 2021 خلفا لستيف بروس، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي.

كما قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع موسم 2022 - 2023.

وتراجع نيوكاسل الموسم الماضي باحتلاله المركز الـ 12، وكذلك ودع دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ 16 أمام برشلونة بالخسارة 8-3.

ومنذ 7 يناير الماضي لم يفز الفريق سوى في 5 مباريات من أصل 17 في الدوري.

نيوكاسل أهلي جدة ماتياس يايسله
نرشح لكم
السعودية تستضيف نهائيات 3 نسخ من دوري أبطال آسيا للنخبة ذا أثلتيك: إيدي هاو يرحل عن نيوكاسل.. ومدرب أهلي جدة البديل توقفت بسبب الألعاب النارية.. مولودية الجزائر يفوز على الهلال السعودي وديا مصدر من المصري لـ في الجول: موجيشا يجري الكشف الطبي تمهيدا للانتقال للحزم السعودي تقرير: يوفنتوس يرصد 9 ملايين يورو للتعاقد مع بونو تنس - إقامة بطولة "Six Kings Slam" ضمن موسم الرياض مصدر من الأهلي لـ في الجول يكشف حقيقة عرض الفيحاء لمروان عطية تقرير: سالم الدوسري مهدد بالغياب عن السعودية في كأس الخليج
أخر الأخبار
أنشيلوتي يكشف هدفه بعد كأس العالم مع البرازيل.. وسبب الخسارة أمام النرويج 11 دقيقة | أمريكا
"الساحر في محطة جديدة".. زد يعلن ضم محمد إبراهيم في صفقة انتقال حر 13 دقيقة | ميركاتو
ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو 23 دقيقة | الدوري الإسباني
تمهيدا لتدريب نيوكاسل.. الرياضية: يايسله يقدم استقالته من تدريب أهلي جدة ساعة | سعودي في الجول
موندو ديبورتيفو: روما مهتم بضم الزلزولي.. والمقابل المادي عائق لإتمام الصفقة ساعة | ميركاتو
تشيلسي يعلن ضم لاكروا ساعة | ميركاتو
دي زيربي: هناك قنبلة أخرى في سوق انتقالات توتنام ساعة | ميركاتو
إنفانتينو: شركة فيفا مجرد عرض وليس إلزاما.. وسنناقش القرار مع الجميع ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح