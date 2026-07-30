تمهيدا لتدريب نيوكاسل.. الرياضية: يايسله يقدم استقالته من تدريب أهلي جدة

كشفت صحيفة الرياضية عن تقديم الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، استقالته من منصبه.

وأشارت الرياضية، إلى أن يايسله يرغب في الرحيل لتدريب أحد الأندية الأوروبية.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن تغيير وشيك في القيادة الفنية لفريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأبلغ إيدي هاو إدارة نيوكاسل برحيله عن تدريب الفريق لرغبته في الحصول على استراحة من كرة القدم.

وأجرى نيوكاسل محادثات مع ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة السعودي، ووصلت لمراحل متقدمة.

وسيرحل إيدي هاو بعد 5 سنوات قضاها مدربا لنيوكاسل.

وتوج يايسله صاحب الـ 38 عاما، بدوري أبطال آسيا مرتين مع أهلي جدة.

وقاد يايسله فريق أهلي جدة في 138 مباراة خلال 3 مواسم.

وحقق المدرب الألماني الفوز في 83 مباراة، وتعادل 21، فيما خسر 25 مباراة.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي فريق أهلي جدة السعودي، ونيوكاسل.

وانضم يايسله إلى أهلي جدة عام 2023 ليقودهم للفريق بدوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين عاميب 2025، و2026.

فيما تولى إيدي هاو تدريب نيوكاسل في نوفمبر 2021 خلفا لستيف بروس، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي.

كما قاد الفريق للتأهل لدوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع موسم 2022 - 2023.

وتراجع نيوكاسل الموسم الماضي باحتلاله المركز الـ 12، وكذلك ودع دوري أبطال أوروبا مبكرا من دور الـ 16 أمام برشلونة بالخسارة 8-3.

ومنذ 7 يناير الماضي لم يفز الفريق سوى في 5 مباريات من أصل 17 في الدوري.