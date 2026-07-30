موندو ديبورتيفو: روما مهتم بضم الزلزولي.. والمقابل المادي عائق لإتمام الصفقة

أبدى نادي روما اهتمامه بضم المغربي عبد الصمد الزلزولي جناح فريق ريال بيتيس خلال فترة الانتقالات الصيفية.

عبد الصمد الزلزولي النادي : ريال بيتيس روما

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن ريال بيتيس لن يرغب في التفاوض لانتقال الزلزلولي بأقل من 50 مليون يورو.

ويحتفظ برشلونة بنسبة 20 % من إعادة بيع اللاعب.

ويبحث روما عن جناح لتعزيز صفوفه، قبل مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد الجناح المغربي 60 مليون يورو.

وكان الزلزلولي أحد لاعبي ريال بيتيس البارزين الموسم الماضي، بتسجيله 15 هدفا، وصناعة 13 هدفا في 43 مباراة.

وأصيب الزلزولي في ودية المغرب أمام النرويج ليغيب عن كأس العالم.

ويتعافى الزلزولي في تلك الفترة من التواء في الركبة، فيما من المتوقع أن يبدأ قريبا المشاركة تدريجيا في المباريات استعدادا لموسم الجديد.

وبدأ الزلزولي مسيرته مع ناشئي برشلونة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول عام 2022.

ولعب الجناح المغربي معارا لأندية أوساسونا، وريال بيتيس، قبل الانتقال بشكل نهائي إلى بيتيس.