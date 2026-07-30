تشيلسي يعلن ضم لاكروا

أعلن نادي تشيلسي ضم الفرنسي ماكسينس لاكروا مدافع كريستال بالاس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ماكسينس لاكروا النادي : تشيلسي تشيلسي

وكشف تشيلسي عن ضم المدافع الفرنسي بعقد طويل الأمد، يمتد حتى 2032.

وقال لاكروا في تصريحات لموقع تشيلسي الرسمي: "أنا سعيد حقاً بانضمامي إلى هذا النادي الجميل، الجميع يعرف أسطورة تشيلسي، وتقاليده في الفوز، وأن أكون جزءاً من ذلك هو لحظة فخر".

وأضاف "عندما تحدثت مع المدير الفني، رأيت أن لدينا نفس التوجه والرغبة تجاه هذا النادي."

وتابع "نريد الفوز، عندما ترى جودة اللاعبين هنا، وكل ما لدينا في النادي، ستدرك أننا قادرون على تحقيق ذلك. طموحنا هو رفع الكؤوس، وأنا متشوق للمساهمة."

وانضم لاكروا إلى تشيلسي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وشارك لاكروا في 98 مباراة مع كريستال بالاس خلال موسمين.

وتوج مع كريستال بالاس بدوري المؤتمر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودرع الاتحاد الإنجليزي.

لاكروا، أحد خريجي أكاديمية سوشو، ولعب مع الفريق 28 مباراة مع الفريق الفرنسي قبل انضمامه إلى فولفسبورغ الألماني في أغسطس 2020.

وخاض 4 سنوات مع الفريق الألماني وشارك في 130 مباراة قبل انتقاله إلى كريستال بالاس.

وانضم لاكروا إلى قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم، وشارك في 3 مباريات بالبطولة.