دي زيربي: هناك قنبلة أخرى في سوق انتقالات توتنام

أعلن الإيطالي روبرتو دي زيربي مدرب توتنام الإنجليزي أن عمل النادي في سوق الانتقالات الصيفية لم ينته ملمحا لـ "صفقة قنبلة".

ويخوض النادي الإنجليزي معسكرا تحضيريا للموسم الجديد في أستراليا.

وقال دي زيربي في المؤتمر الصحفي: "لم ننه عملنا في الوقت الحالي من سوق الانتقالات، أكملنا 60% من مشروعنا، لكن هناك قنبلة أخرى".

وأضاف "هل الصفقة القنبلة اقتربت؟ آمل ذلك، لم تنته بالتأكيد".

وأتم "أتحول لسمكة قرش في سوق الانتقالات عندما أسعى لضم لاعبا، أحب العمل في تلك الفترة، لا توجد ضغوط، إنها أحد أجمل جوانب عملي".

وارتبط اسم عمر مرموش وسافينيو من قبل بالانضمام من مانشستر سيتي للديوك اللندنية لكن دون أي عروض رسمية في الصيف الحالي.

Mathys' stunning free-kick 💫 Robbo's first outing 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 The full penalty shootout 👀 Highlights from our pre-season meeting with Sydney FC 🍿 pic.twitter.com/e0dNWfEm5R — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 29, 2026

وأعلن توتنام ضم كل من ساندرو تونالي من نيوكاسل مقابل 108 ملايين يورو، وماتيوس فيرنانديز من وست هام مقابل 99 مليون يورو، ويان بول فان هيكي من برايتون مقابل 60 مليون يورو.

كما انضم ماركوس سينيسي وأندرو روبرتسون ومارتن دوبرافكا في صفقة انتقال حر لصفوف الفريق اللندني.

فيما رحل لوكا فوشكوفيتش وويل ليانكشير وأليخيو فيليز وألفي ديفين ورادو دراجوشين وإيف بيسوما عن صفوف الفريق.

وأفلت توتنام من الهبوط الموسم الماضي في الجولة الأخيرة من المسابقة بعد منافسة مع وست هام.

ويبدأ توتنام موسمه بلقاء برينتفورد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي يوم 22 أغسطس المقبل.