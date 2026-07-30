السعودية تستضيف نهائيات 3 نسخ من دوري أبطال آسيا للنخبة

الخميس، 30 يوليه 2026 - 12:47

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استمرار إقامة المرحلة النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة في المملكة العربية السعودية.

ويشهد موسم 2026-27 من المسابقة الأكبر للأندية في آسيا زيادة عدد الفرق المشاركة في مرحلة المجموعات لـ 32 ناديا.

وأشار الاتحاد الآسيوي في بيانه: "بعد النجاح في تنظيم نسختي 2024-2025 و2025-2026، تم تثبيت حقوق الاستضافة المؤقتة الممنوحة للاتحاد السعودي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي كانت قد أُقرت في ديسمبر 2023، لتصبح حقوقا مؤكدة لمواسم 2026-2027 و2027-2028 و2028-2029".

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واستضافت السعودية مباريات ربع ونصف النهائي ونهائي نسخة 2025 والتي فاز بها أهلي جدة.

كما استضافت مباريات القسم الغربي بدءا من دور الـ 16 في نسخة 2026 والتي انتهت بتتويج الأهلي السعودي باللقب أيضا.

وفي نفس السياق تستضيف اليابان نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة في 2028.

كما نقل حقوق استضافة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاما في 2027 إلى الاتحاد الأوزبكي، في حين مُنح الاتحاد السعودي حقوق استضافة النسخة التالية من البطولة عام 2029.

نظام دوري أبطال آسيا للنخبة الجديد

تشهد نسخة 2026-27 من دوري أبطال آسيا للنخبة زيادة عدد الفرق لتصبح 32 فريقا بواقع 16 في القسم الشرقي ومثلها في القسم الغربي.

وسيخوض كل فريق في الفترة من سبتمبر 2026 وحتى فبراير 2027، 8 مباريات بواقع فريقين من كل تصنيف.

وسيقام دور الـ 16 بنظام الذهاب والإياب في شهر مارس 2027.

وتستضيف المملكة مباريات ربع ونصف النهائي بين 23 و30 أبريل 2027.

فيما سيقام النهائي في الأول من مايو المقبل لحسم بطل القارة الذي سيشارك في كأس إنتركونتيننتال 2027 وكأس العالم للأندية 2029.

السعودية دوري أبطال آسيا للنخبة
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