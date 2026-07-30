ستونز يصل إيطاليا تمهيدا للانضمام إلى إنتر.. وتفاصيل التعاقد

وصل الإنجليزي جون ستونز إلى ميلانو، تمهيدا للإعلان الرسمي عن انضمامه لنادي إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

جون ستونز النادي : مانشستر سيتي إنتر

وقال ستونز بعد وصوله في تصريحات للصحفيين، نقلتها صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت: "سعيد بوجودي هنا، أراكم قريبًا."

وسيخضع ستونز اليوم للفحص الطبي، وهي الخطوة الأخيرة قبل توقيع العقد.

وسينضم ستونز إلى إنتر لمدة موسمين حتى يونيو 2028.

وسيتقاضى ستونز 4 ملايين يورو عن الموسم الواحد.

وانتهت رحلة جون ستونز مع مانشستر سيتي بعد 10 سنوات مع الفريق.

ستونز ارتبط مؤخرا بالانتقال إلى أرسنال قبل ظهور إنتر في الصورة بقوة.

وشارك ستونز مع منتخب إنجلترا في كأس العالم 2026 وساهم في تحقيق المركز الثالث بعدما انتصروا على فرنسا بنتيجة 6-4 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وخاض ستونز مع مانشستر سيتي 295 مباراة مسجلا 19 هدفا وصنع 9 آخرين.