مواعيد مباريات الخميس 30 يوليو - الأهلي أمام لافيينا.. ومواجهات ودية تحضيرا للموسم الجديد
الخميس، 30 يوليه 2026 - 11:18
كتب : FilGoal
يشهد اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد.
ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 يوليو والقنوات الناقلة.
ويلعب الأهلي ضد لافيينا، فيما يلعب اتحاد جدة السعودي أمام ريال مايوركا.
للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا
الأهلي × لافيينا.. الساعة 6 مساءً
طرابزون سبور × السد.. الساعة 6:30 مساءً
أوجسبورج × بورنموث.. الساعة 5 مساءً
الشباب السعودي × الأهلي القطري.. الساعة 3 مساءً
ريال مايوركا × الاتحاد السعودي.. الساعة 11 صباحا
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