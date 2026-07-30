مواعيد مباريات الخميس 30 يوليو - الأهلي أمام لافيينا.. ومواجهات ودية تحضيرا للموسم الجديد

الخميس، 30 يوليه 2026 - 11:18

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الأهلي ضد المصري

يشهد اليوم الخميس الموافق 30 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 يوليو والقنوات الناقلة.

ويلعب الأهلي ضد لافيينا، فيما يلعب اتحاد جدة السعودي أمام ريال مايوركا.

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الأهلي × لافيينا.. الساعة 6 مساءً

طرابزون سبور × السد.. الساعة 6:30 مساءً

أوجسبورج × بورنموث.. الساعة 5 مساءً

الشباب السعودي × الأهلي القطري.. الساعة 3 مساءً

ريال مايوركا × الاتحاد السعودي.. الساعة 11 صباحا

الأهلي مواعيد مباريات اليوم
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