توقفت بسبب الألعاب النارية.. مولودية الجزائر يفوز على الهلال السعودي وديا

حقق مولودية الجزائر الفوز بنتيجة 2-0 على الهلال السعودي وديا في إطار تحضيرات الفريقين في معسكر النمسا للموسم الجديد.

وشهد اللقاء مشاركة كريسينسيو سامرفيل لاعب الهلال السعودي الجديد عقب انضمامه من وست هام الإنجليزي.

وتقدم المولودية بهدف أول عن طريق سفيان بايازيد من متابعة لكرة شتتها المدافع من على خط المرمى في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 60 أضاف محمد بن خماسة الهدف الثاني بتصويبة صاروخية سكنت الشباك.

وتوقفت المباراة عدة دقائق بعد الهدف الثاني بسبب إشعال جماهير الفريق الجزائري للألعاب النارية.

وتلقى الهلال خسارته الأولى في الودية بعدما فاز على شتورم جراتس النمساوي 2-1 ثم على صنداونز الجنوب إفريقي 2-0.

وكان المولودية قد تعادل مع صنداونز الجنوب إفريقي بهدف لكل فريق في الودية الأولى.