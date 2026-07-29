مانشيني: انفصالي عن إيطاليا كان أشبه بفقدان شريكة حياتك.. وسأحاول تكرار إنجازاتنا

وصف روبرتو مانشيني المدير الفني الجديد لإيطاليا، رحيله عن منتخب بلاده قبل 3 سنوات بـ فقدان شركة حياته.

وقال مانشيني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لتقديمه: أشعر بخيبة أمل لأن قميص المنتخب الوطني كان دائمًا مهمًا بالنسبة لي. الأمر أشبه بفقدان شريكة حياتك؛ لقد ارتكبت خطأً فادحًا. أنا آسف، ولكن الآن، بفضل القدر ورئيس الاتحاد مالاجو، يمكنني التعويض. سأبذل قصارى جهدي لإعادة المنتخب الوطني إلى مكانته اللائقة."

وعن سبب رحيله، رد "قبل 3 سنوات، كان هناك انقطاع في التواصل بيني وبين جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد، لو كنا قد تحدثنا، لتغير كل شيء. هكذا جرت الأمور."

وتواجد في المؤتمر الصحفي كلاوديو رانيري المدير الرياضي للاتحاد الإيطالي، وجيوفاني مالاجو رئيس الاتحاد الإيطالي.

وكشف عن أهدافه المستقبلية مع منتخب إيطاليا "سنبدأ من جديد مع اللاعبين الشباب، وآمل أن نتحلى بروح هجومية، وعلينا أن نكون استباقيين ونسعى للفوز في جميع المباريات."

وأضاف "نسعى لضمّ لاعبين شباب قادرين على التطور، من المهم أن يلعبوا في الخارج، وأن يصلوا إلى الدوري الإنجليزي."

وأردف "أعتقد أنه يجب تطبيق نفس خطة اللعب على جميع الفئات العمرية، من تحت 18 عامًا إلى 21 عامًا."

وأكمل "عندما بدأنا في المرة الماضية، اعتقد 95% من الصحفيين أننا الفريق السابع أو الثامن في أوروبا، ثم حققنا رقماً قياسياً في عدد الانتصارات."

وتابع الحديث عن أهدافه "عندما تتأهل إيطاليا لكأس العالم أو بطولة أوروبا، تصبح خصمًا خطيرًا. هدفنا هو بناء فريق قوي فورًا والسعي لتحقيق النتائج في دوري الأمم الأوروبية، وبطولة أوروبا، وكأس العالم."

وعن المنافسة في دوري الأمم الأوروبية، قال "المجموعات الأربع جميعها صعبة، سنحتاج إلى فهم مستوانا الحالي؛ سيكون الأمر معقدًا، ليس فقط بالنسبة لنا."

ويتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الأولى إلى جانب فرنسا وبلجيكا وتركيا.

وتابع "نريد التأهل في دوري الأمم الأوروبية، ثم سنفكر في يورو، وبعدها كأس العالم."

كما انتقل مانشيني للحديث عن عدد اللاعبين الأجانب في الدوري الإيطالي "للأسف، النسبة هي نفسها تقريبًا كما كانت قبل ثلاث سنوات. نأمل أن يتم الاستعانة بمزيد من اللاعبين الإيطاليين، وإذا لعبوا في الخارج، فلا بأس بذلك."

وأكمل "لا أعتقد أن وضعنا سيء للغاية في خط الهجوم. بيو إسبوزيتو، ومويس كين، وريتيجي، ولا ينبغي اعتبار أي منهم "شابًا". آمل أن يسجل اللاعبون الجدد نفس الأهداف التي سجلها إيموبيلي في الدوري الإيطالي."

وأضاف "أعتقد أن هناك لاعبين إيطاليين شبابًا موهوبين، عليك منحهم الثقة والسماح لهم باللعب. إذا تذكرتم زانيولو عندما انضم إلينا، لم يكن يلعب حتى في دوري الدرجة الثانية. في المعسكر التدريبي الأول كان يعاني، وبعد 3 أشهر أصبح لاعبًا مختلفًا تمامًا."

وأكمل "سأحاول تشكيل فريق قادر على تكرار إنجازاتنا قبل بضع سنوات. اللاعبون موجودون، وهم شباب، وعلينا أن نمنحهم الثقة. سنحاول أن نكون استباقيين ونقدم أداءً جيدًا."

وأتم حديثه عن معارضة توليه المنصب، قائلاً "عندما تكون مدربًا للمنتخب الوطني، يكون هناك دائمًا ضغط، وعليك التركيز على العمل المطلوب إنجازه.. دما وصلت، بقيت لمدة 5 سنوات، وهي مدة طويلة، أريد الفوز بلقب أو لقبين مهمين.

وأتم "أنا مدرب المنتخب الوطني، وأتفهم وجود من يعارضون ذلك. آمل أن يقدم الفريق أداءً جيدًا حتى يسامحني الجمهور.

ويبدأ منتخب إيطاليا مبارياته في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة بلجيكا على ملعب الأوليمبكو يوم 25 سبتمبر.

كما سيبدأ تصفيات أوروبا المؤهلة إلى يورو 2028 في مارس 2027.

وحقق منتخب إيطاليا تحت قيادة مانشيني بطولة يورو 2020، وكذلك المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا.