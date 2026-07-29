كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. مواعيد كأس العالم للأندية 2026

كشفت شركة المتحدة مواعيد مباريات كأس العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) 2026 بمشاركة الأهلي والزمالك.

وتستضيف مصر منافسات كأس العالم للأندية في الفترة من 24 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2026 بمشاركة 10 أندية.

وتقام مباريات البطولة في صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويلعب الأهلي بصفته بطل الدوري كمستضيف للبطولة، بينما يشارك الزمالك ببطاقة الدعوة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية فيما يبدأ الزمالك مشواره من الدور التمهيدي وفي حال حقق الفوز سينضم لفرق المجموعة الأولى.

وجاءت نتيجة القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى:

برشلونة الإسباني - بينهبروس البرازيلي – منتدى درب السلطان المغربي - الفائز من لقاء (الزمالك ضد لوس أنجلوس الأمريكي).

المجموعة الثانية:

الأهلي المصري - فوكس برلين الألماني - برقان الكويتي - الفائز من لقاء (فيزبريم المجري ضد جامعة سيدني الأسترالي).

جدول مباريات بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر جلوب) 2026 🤾🏻‍♂️ البطولة ستُقام في مصر، بتنظيم الشركة المتحدة للرياضة خلال شهر سبتمبر المقبل.#المتحدة_للرياضة pic.twitter.com/7n71Vbeq8I — Sports United (@sportsunitedEg) July 29, 2026

وإليكم مواعيد المباريات

الدور التمهيدي

24 سبتمبر

الملحق رقم 1: جامعة سيدني الأسترالي × فيزبريم المجري – الخامسة ونصف مساءً

الملحق رقم 2: لوس أنجلوس الأمريكي × الزمالك – الثامنة مساءً

25 سبتمبر

المنتدى المغربي × الزمالك حال فوزه - الواحدة والربع ظهرا

الأهلي × الفائز من الملحق (2) – التاسعة إلا الربع مساءً

27 سبتمبر

برشلونة الإسباني × الزمالك حال فوزه – الثالثة والنصف عصرا

الأهلي × برقان الكويتي – الثامنة مساءً

29 سبتمبر

الزمالك حال فوزه × بينيهيروس البرازيلي – الواحدة والربع ظهرا

فوكس برلين الألماني × الأهلي – الثامنة مساءً

اليوم الترتيبي - 1 أكتوبر

مباراة المركز السابع والثامن – 12 ونصف ظهرا

مباراة المركز الخامس والسادس – الثالثة عصرا

مباراة المركز الثالث والرابع – الخامسة والنصف مساءً

النهــــــــــــــــــــــــــائي – الثامنة مساءً