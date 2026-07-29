ذا صن: جالاتا سراي يترقب صفقة بوعدي لضم لاعب وسط مانشستر سيتي

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن رغبة جالاتا سراي التركي في ضم تيجاني ريندرز لاعب وسط مانشستر سيتي.

تيجاني ريندرز

النادي : مانشستر سيتي

جالاتاسراي

وذكرت الصحيفة أن جالاتا سراي يترقب إتمام مانشستر سيتي لصفوف المغربي أيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي.

وخطف بوعدي البالغ من العمر 18 عامًا الأنظار خلال كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، وشارك أساسيًا في 5 مباريات.

أخبار متعلقة:
راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي الأقرب لضم بوعدي تقرير: سيتي يستعد لتقديم عرض بـ90 مليون يورو من أجل ضم بوعدي رئيس ليل: يجب أن يبقى بوعدي موسما آخر

وتتواصل المفاوضات بين إدارة سيتي ونادي ليل للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المغربي الدولي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ضم مانشستر سيتي لأيوب بوعدي، سيفتح الباب أمام رحيل الهولندي تيجاني ريندرز.

ويهتم جالاتا سراي بضم ريندرز لدعم وسط ملعبه.

ونجح جالاتا سراي في استقطاب عدد من اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الباحثين عن تحد جديد.

وأوضحت ذا صن إلى أن خبرة ريندرز ومهاراته الفنية وتعدد استخداماته تجعله خيارًا جذابًا لأي نادٍ ينافس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبات السوق التركي يوفر بشكل متزايد بديلاً تنافسيًا من الناحية المالية للأندية الأقل تصنيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين من مستواه.

ويستعد جالاتا سراي للدفاع عن لقبه كبطل للدوري التركي، وكذلك المنافسة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

مانشستر سيتي جالاتا سراي تيجاني ريندرز أيوب بوعدي
نرشح لكم
تقرير تركي: بشكتاش يختار بديل لتعويض صفقة صلاح مصطفى العش من الأهلي إلى المصري بشكل نهائي توتو سبورت: اتفاق نهائي بعودة كولو مواني إلى يوفنتوس خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي الأقرب لضم بوعدي كما كشف في الجول .. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأوغندي سيماكولا خبر في الجول - الأهلي يوافق على انتقال شكري والعش للمصري.. وعموتة يؤجل مصير الساعي المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور
أخر الأخبار
ذا صن: جالاتا سراي يترقب صفقة بوعدي لضم لاعب وسط مانشستر سيتي 27 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور بهدفين وديا في تركيا 53 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: إجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومين.. وتعديل موعد بدء فترة الإعداد ساعة | الدوري المصري
تقرير تركي: بشكتاش يختار بديل لتعويض صفقة صلاح ساعة | ميركاتو
"أكثر جرأة وحضورا".. الكشف عن شعار منتخب فرنسا الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى العش من الأهلي إلى المصري بشكل نهائي ساعة | الدوري المصري
توتو سبورت: اتفاق نهائي بعودة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح