ذا صن: جالاتا سراي يترقب صفقة بوعدي لضم لاعب وسط مانشستر سيتي

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية، عن رغبة جالاتا سراي التركي في ضم تيجاني ريندرز لاعب وسط مانشستر سيتي.

تيجاني ريندرز النادي : مانشستر سيتي جالاتاسراي

وذكرت الصحيفة أن جالاتا سراي يترقب إتمام مانشستر سيتي لصفوف المغربي أيوب بوعدي لاعب وسط ليل الفرنسي.

وخطف بوعدي البالغ من العمر 18 عامًا الأنظار خلال كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، وشارك أساسيًا في 5 مباريات.

وتتواصل المفاوضات بين إدارة سيتي ونادي ليل للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المغربي الدولي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن ضم مانشستر سيتي لأيوب بوعدي، سيفتح الباب أمام رحيل الهولندي تيجاني ريندرز.

ويهتم جالاتا سراي بضم ريندرز لدعم وسط ملعبه.

ونجح جالاتا سراي في استقطاب عدد من اللاعبين البارزين في الدوري الإنجليزي الباحثين عن تحد جديد.

وأوضحت ذا صن إلى أن خبرة ريندرز ومهاراته الفنية وتعدد استخداماته تجعله خيارًا جذابًا لأي نادٍ ينافس في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبات السوق التركي يوفر بشكل متزايد بديلاً تنافسيًا من الناحية المالية للأندية الأقل تصنيفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبين من مستواه.

ويستعد جالاتا سراي للدفاع عن لقبه كبطل للدوري التركي، وكذلك المنافسة في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.