بيراميدز يفوز على ألانيا سبور بهدفين وديا في تركيا

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 19:35

كتب : FilGoal

بيراميدز - بيرسبوليس

فاز بيراميدز على ألانيا سبور التركي بهدفين نظيفين، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل هدفي بيراميدز محمود عبد الحفيظ "زلاكة" في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ندرس عروض الاحتراف المقدمة لزياد سعودي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حارس الأهلي مصدر من بيراميدز لـ في الجول: محمود صابر سيرحل في حالة واحدة فقط

ولعب بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: أحمد الشناوي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - إياد العسقلاني - محمود صابر - وليد الكرتي - ناصر ماهر - محمود زلاكة - عودة فاخوري - يوسف أوباما

ويتواجد فريق بيراميدز بمدينة أرضروم في معسكر إعدادي للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وتعد تلك المباراة الثانية لبيراميدز خلال فترة الإعداد المقامة في تركيا.

وسبق أن خسر بيراميدز في أول مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف.

ويتبقى لبيراميدز مباراتين من إجمالي 4 لقاءات ودية تم الاتفاق عليها في معسكر تركيا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز، عن الإعلان تباعا عن باقي اللقاءات.

ويستعد بيراميدز لانطلاق الدوري في الموسم الجديد، بالإضافة لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز بطولة كأس مصر الموسم الماضي، فيما نال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

قطة بيراميدز ألانيا سبور زلاكة
نرشح لكم
الزمالك: إجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومين.. وتعديل موعد بدء فترة الإعداد مصطفى العش من الأهلي إلى المصري بشكل نهائي خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد كما كشف في الجول .. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأوغندي سيماكولا خبر في الجول - الأهلي يوافق على انتقال شكري والعش للمصري.. وعموتة يؤجل مصير الساعي رابطة الأندية تعلن موعد ومكان قرعة الدوري المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور خبر في الجول - بنجديدة يعقد جلسة مع وائل جمعة.. ويغيب عن الأهلي أمام لافيينا
أخر الأخبار
ذا صن: جالاتا سراي يترقب صفقة بوعدي لضم لاعب وسط مانشستر سيتي 19 دقيقة | ميركاتو
بيراميدز يفوز على ألانيا سبور بهدفين وديا في تركيا 44 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك: إجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومين.. وتعديل موعد بدء فترة الإعداد 55 دقيقة | الدوري المصري
تقرير تركي: بشكتاش يختار بديل لتعويض صفقة صلاح ساعة | ميركاتو
"أكثر جرأة وحضورا".. الكشف عن شعار منتخب فرنسا الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
مصطفى العش من الأهلي إلى المصري بشكل نهائي ساعة | الدوري المصري
توتو سبورت: اتفاق نهائي بعودة كولو مواني إلى يوفنتوس ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح