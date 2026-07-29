بيراميدز يفوز على ألانيا سبور بهدفين وديا في تركيا

فاز بيراميدز على ألانيا سبور التركي بهدفين نظيفين، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

سجل هدفي بيراميدز محمود عبد الحفيظ "زلاكة" في الدقيقة 14، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل أحمد عاطف "قطة" الهدف الثاني في الدقيقة 71، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين.

ولعب بيراميدز المباراة بالتشكيل التالي: أحمد الشناوي - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - إياد العسقلاني - محمود صابر - وليد الكرتي - ناصر ماهر - محمود زلاكة - عودة فاخوري - يوسف أوباما

ويتواجد فريق بيراميدز بمدينة أرضروم في معسكر إعدادي للموسم الجديد ويستمر حتى يوم 9 أغسطس المقبل.

وتعد تلك المباراة الثانية لبيراميدز خلال فترة الإعداد المقامة في تركيا.

وسبق أن خسر بيراميدز في أول مبارياته الودية استعدادا للموسم الجديد أمام بيرسبوليس الإيراني بهدف نظيف.

ويتبقى لبيراميدز مباراتين من إجمالي 4 لقاءات ودية تم الاتفاق عليها في معسكر تركيا.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز، عن الإعلان تباعا عن باقي اللقاءات.

ويستعد بيراميدز لانطلاق الدوري في الموسم الجديد، بالإضافة لمشاركته في دوري أبطال إفريقيا.

وحقق بيراميدز بطولة كأس مصر الموسم الماضي، فيما نال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.