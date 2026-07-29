الزمالك: إجراء الكشف الطبي للاعبين على مدار يومين.. وتعديل موعد بدء فترة الإعداد

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 19:25

كتب : إبراهيم رمضان

عدي الدباغ - الزمالك - محمد إسماعيل - بيزيرا

كشف معتمد جمال المدير الفني للزمالك، عن تفاصيل انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد.

وكان الزمالك أعلن مساء الثلاثاء، انطلاق معسكر الفريق يوم الجمعة 31 يوليو، استعدادا لموسم 2026 - 2027.

وأوضح المركز الإعلامي للزمالك، أن معتمد جمال قرر انطلاق فترة الإعداد يوم السبت المقبل بدلا من الجمعة.

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وأخطر مدرب الزمالك، اللاعبين بموعد الخضوع للكشف الطبي على مدار يومي الخميس والسبت المقبلين من أجل الانتهاء من الفحوصات الطبية لجميع اللاعبين قبل بدء فترة الإعداد.

وأشار الزمالك إلى أن ذلك يأتي ضمن الترتيبات التي وضعها الجهاز الفني لضمان جاهزية اللاعبين من الناحية الطبية والبدنية قبل انطلاق التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وكان الزمالك قرر الإبقاء على معتمد جمال مديرًا فنيا للفريق.

كما قرر مجلس إدارة الزمالك قبول استقالة جون إدوارد المدير الرياضي، مع إعلان اسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكرة قريبا.

وقاد معتمد جمال الزمالك للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي للمرة الـ 15 في تاريخه.

فيما خسر الفريق نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.

ويستعد الزمالك لخوض 5 بطولات الموسم المقبل، الدوري والكأس والسوبر وكأس الرابطة، بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.

ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 مواسم.

الزمالك معتمد جمال
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