تقرير تركي: بشكتاش يختار بديل لتعويض صفقة صلاح

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 19:16

كتب : FilGoal

محمد صلاح - فيديريكو كييزا - ليفربول

بدأ نادي بشكتاش التركي، في البحث عن بديل لمحمد صلاح لدعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

فيديريكو كييزا

النادي : ليفربول

بشكتاش

وأعلن أوندير أوزين المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي انسحاب ناديه من طاولة المفاوضات مع محمد صلاح نجم منتخب مصر.

وذكر موقع turkiyegazetesi التركي "إدارة بشكتاش رفض الموافقة على مطالب من شأنها الإضرار بالانضباط المالي للنادي."

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وأشار الموقع إلى أن بشكتاش كان مستعدا لدفع 20 مليون يورو لصلاح ووكيله لموسم واحد فقط.

ومع فشل الصفقة تبقى هذه الميزانية في خزائن النادي.

وكشف الموقع التركي، عن محاولات إدارة ابشكتاش استغلال الفرصة لتوزيع تلك الميزانية الضخمة التي كانت مخصصة لنجم واحد، لتوزيعها على مختلف المراكز.

ووفقا للموقع، بإن إدارة بشكتاش تسعى لضم فيدريكو كييزا جناح فريق ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

واستهدف النادي التركي ضم كييزا الموسم الماضي، ولكن لم تتم الصفقة.

وأضاف الموقع التركي "سيشارك الإيطالي فينتشنزو إيتاليانو مدرب بشكتاش، بنفسه في المفاوضات لضم مواطنه كييزا الذي لا يشعر بالرضا في ليفربول."

كما يسعى بشكتاش لاستغلال الفارق المادي بعد عدم إتمام صفقة صلاح، لدعم دفاعه.

وبرز اسم الألماني جيف شابوت مدافع شتوتجارت، الذي لعب تحت قيادة إيتاليانو في نادي سبيزيا الإيطالي موسم 2020 - 2021.

ويتميز المدافع الألماني بطوله 195 سم، بالإضافة لفوته البدنية وفاعليته في الكرات الهوائية.

كييزا بشكتاش محمد صلاح
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