توتو سبورت: اتفاق نهائي بعودة كولو مواني إلى يوفنتوس

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 18:41

كتب : FilGoal

راندال كولو مواني - باريس سان جيرمان

توصل نادي يوفنتوس لاتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان، لضم راندال كولو مواني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

راندال كولو مواني

النادي : باريس سان جيرمان

يوفنتوس

وذكرت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أن يوفنتوس سيحصل على اللاعب على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وأوضحت أنه سيتم تفعيل هذه الإلزامية إذا تأهل يوفنتوس لإحدى البطولات الأوروبية في نهاية الموسم.

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وأشارت الصحيفة إلى أن كولو مواني إضافة مثالية لأسلوب لعب سباليتي، نظرا لتوافقه التام مع إمكانيات اللاعب الفرنسي.

كما كشفت توتو سبورت عن قيمة الصفقة التي ستتجاوز 45 مليون يورو لصالح باريس سان جيرمان.

وسيتقاضي كولو مواني 5.5 مليون يورو صافي سنويا، بالإضافة إلى 1.5 مليون يورو كمكافآت.

وسيجري كولو مواني الفحص الطبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولعب كولو مواني الموسم الماضي معارا مع نادي توتنام هوتسبير 41 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 5 أهداف، وصنع 4.

وسبق أن ارتدى قميص يوفنتوس لمدة 6 أشهر خلال الفترة من يناير حتى صيف 2025.

ولعب كولو مواني خلال مسيرته مع أندية نانت، وباريس سان جيرمان الفرنسيين، وآينتراخت فرانكفورت الألماني، وتوتنام هوسبير الإنجليزي.

يوفنتوس باريس سان جيرمان كولو مواني
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