خبر في الجول - تمت.. محمود أوكا من حرس الحدود إلى زد

أتم نادي زد صفقة انتقال محمود العربي "أوكا" من صفوف حرس الحدود.

ويعزز نادي زد بقيادة محمد شوقي صفوفه للموسم المقبل عقب حسم بطاقة التأهل للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب انضم لزد مقابل 23 مليون جنيه لمدة 3 مواسم.

ويمتلك نادي حرس الحدود نسبة 15% من قيمة إعادة البيع المستقبلي.

ووقع اللاعب على عقود الانتقال في حضور وكيله سمير الحاوي، ويتبقى الإعلان الرسمي من زد.

وهبط فريق حرس الحدود إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الـ 12 في مجموعة الهبوط.

فيما احتل زد المركز الثاني بمجموعة الهبوط برصيد 49 نقطة.

ولعب أوكا الموسم الماضي 36 مباراة في كافة البطولات، سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع 3 أهداف.

ويعد أوكا أكثر لاعب في الموسم الماضي من الدوري المصري إكمالا للمراوغات الصحيحة برصيد 47 مراوغة.

كما يتواجد في المركز التاسع بقائمة أكثر اللاعبين تسديدا على مرمى الخصوم برصيد 52 تسديدة خلال الموسم الماضي.

صاحب الـ 23 عاما يشغل مركز الجناح الأيسر ويجيد اللعب بقدمه اليمنى.