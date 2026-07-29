الأول منذ 53 عاما.. من هو كيكي راموس الذي ظهر بقميص منتخب الأرجنتين تحت 17

شارك ستيفن راموس بقميص منتخب الأرجنتين تحت 17 عاما استعدادا للمشاركة في كأس العالم للناشئين.

اللاعب المُلقب بـ كيكي هو أول لاعب أسود البشرة يمثل أحد الفئات السنية للمنتخب الأرجنتيني منذ 53 عاما.

صاحب الـ 17 عاما وُلد في هايتي ويلعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر لنادي فيليز سارسفيلد الأرجنتيني وسجل 12 هدفا ما جذب أنظار دييجو بلاسنتي المدير الفني لمنتخب الناشئين.

وشارك اللاعب الشاب البالغ 17 عاما في الفوز الودي على الإكوادور بنتيجة 2-1 في إطار الإعداد للمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما بنهاية العام الجاري في قطر.

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وأصبح كيكي أول لاعب يُولد في هايتي يمثل منتخب الأرجنتين، حيث سافرت أسرته إلى الأرجنتين وهو بعمر 9 أشهر عقب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 2010.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية إذ خاض مباراة رسمية مع منتخب الناشئين سيكون راموس أول لاعب أجنبي يخوض مباراة بقميص التانجو منذ الباراجوياني هيريبرتو كوريّا الذي شارك بقميص الأرجنتين في 1973 والذي للمصادفة كان لاعبا لفيليز آنذاك.

وفي حال مثّل منتخب الأرجنتين الأول سيكون رابع لاعب أسود البشرة يلعب للتانجو بعد أليخاندرو دي لوس سانتوس وخوسيه راموس ديلجادو وهيكتور بايلي.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في مجموعة تضم أستراليا والدنمارك وموزمبيق في كأس العالم للناشئين والتي ستقام في قطر خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبل.

ولم يتوج منتخب الأرجنتين من قبل بلقب كأس العالم تحت 17 عاما إذ كان أفضل مركز هو الثالث في نسخ 1991 و1995 و2003.

وودع منتخب ناشئي التانجو نسخة 2025 والتي أقيمت في قطر العام الماضي من دور الـ 32 على يد المكسيك بركلات الترجيح.