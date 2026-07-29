راديو مونت كارلو: مانشستر سيتي الأقرب لضم بوعدي

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 17:09

كتب : FilGoal

أيوب بوعدي - لاعب منتخب المغرب

ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن مانشستر سيتي يُكثف مساعيه لضم أيوب بوعدي لاعب وسط ليل.

وخطف بوعدي البالغ من العمر 18 عامًا الأنظار خلال كأس العالم 2026، بعدما لعب دورًا بارزًا في تأهل المغرب إلى ربع النهائي، وشارك أساسيًا في 5 مباريات.

وأوضح التقرير أن المفاوضات متواصلة بين إدارة سيتي ونادي ليل للتوصل إلى اتفاق بشأن انتقال المغربي الدولي.

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وتجري أيضا مناقشات بين سيتي ووكلاء اللاعب، وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أن هناك أكثر من فريق يرغب في ضم اللاعب، لكن يبدو أن مانشستر سيتي هو الأقرب لضم اللاعب.

قبل أيام، ذكر نيكولو شيرا أن سيتي يستعد لتقديم عرض بقيمة 90 مليون يورو إلى ليل في محاولة للتعاقد بوعدي.

وذلك بعدما توصل بالفعل إلى اتفاق مع اللاعب المغربي على عقده الشخصي، حسب شيرا.

قبل أيام، قال أوليفييه ليتانج رئيس نادي ليل في تصريحات لصحيفة ليكيب الفرنسية: "يجب أن يبقى أيوب بوعدي معنا لموسم آخر".

تأتي تلك التصريحات رغم العروض التي وصلت للاعب الوسط المغربي.

ويرتبط بوعدي بعقد مع ليل حتى صيف 2029، بعدما جدد عقده في ديسمبر الماضي، وهو ما يمنح النادي الفرنسي أفضلية كبيرة في المفاوضات، دون أي ضغوط لبيعه.

وكان اللاعب قد دخل تاريخ ليل في عام 2023 عندما أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع الفريق الأول بعمر 16 عامًا، كما حطم لاحقًا الرقم القياسي الذي كان يحمله إيدين هازارد كأصغر لاعب يصل إلى 50 مباراة في الدوري الفرنسي بقميص النادي.

وخاض الدولي المغربي، الذي سبق له تمثيل منتخبات فرنسا السنية، 96 مباراة بقميص ليل في جميع المسابقات، صنع خلالها أربعة أهداف، بينما تلقى تسعة إنذارات وبطاقتين حمراوين خلال موسم 2025-2026.

مانشستر سيتي أيوب بوعدي
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