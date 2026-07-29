كما كشف في الجول .. الاتحاد السكندري يتعاقد مع الأوغندي سيماكولا

أتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى إجراءات التعاقد مع الأوغندى كينيث سيماكولا.

ويواصل الاتحاد محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل تحت قيادة حمزة الجمل.

وأعلن الاتحاد تعاقده بشكل رسمي مع كينيث سيماكولا لمدة 3 سنوات.

وذكر FilGoal.com أن الاتحاد السكندري توصل إلى اتفاق لضم الأوغندي كينيث سيماكولا لاعب العدالة السعودي السابق.

وانضم سيماكولا لنادي الاتحاد في صفقة انتقال حر بعدما خاض آخر تجاربه مع العدالة السعودي.

صاحب الـ23 عاما سبق له اللعب في أندية الإفريقي التونسي والعربي الكويتي ونادي فييلا جوجو الأوغندي.

وضم الاتحاد السكندري هذا الموسم ميدو مصطفى من سموحة، ومحمد فخري من فاركو، وحسام حسن مهاجم مودرن سبورت.

كما ضم زعيم الثغر مؤمن عوض ظهير أيمن حرس الحدود، ومعتز محمد مدافع الأهلي في صفقة انتقال حر، وأحمد حمدي من الزمالك، وأحمد العربي من غزل المحلة.