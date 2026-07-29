رابطة الأندية تعلن موعد ومكان قرعة الدوري

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 16:35

كتب : محمد جمال

درع الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية موعد إجراء قرعة الموسم الجديد 2026-2027.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة إجراء قرعة بطولة الدوري لموسم 2026 - 2027 يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس المقبل.

وتقام القرعة في مقر مشروع الهدف بمدينة الشيخ زايد في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري يوم 21 أغسطس المقبل.

ويقام الدوري المصري بمشاركة 20 فريقا في الموسم المقبل.

وتنطلق البطولة بنظام الدور الواحد، ثم يلعب أول 6 فرق ضمن مجموعة المنافسة على اللقب، وباقي الفرق ضمن المنافسة على الهروب من الهبوط.

ويهبط للدرجة الثانية 4 فرق بنهاية الموسم ويصعد بدلا منهم 3 فرق ليكون الدوري في موسم 2027/2028 من 19 فريقا.

وأعادت رابطة الأندية المصرية المحترفة انتخاب أحمد دياب رئيسا لها بالتزكية ليستمر في منصبه.

وأقيمت انتخابات رابطة الأندية وتم اعتماد التشكيل الجديد للرابطة بالتزكية.

ويستمر أحمد دياب في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الرابطة.

مع عضوية كل من إبراهيم الكفراوي وخالد رفعت وخالد شكري، بالإضافة إلى محمد الخولي الذي أصبح هو الاختلاف الوحيد في القائمة ودخل بدلا من شريف صالح.

على أن يعلن اتحاد الكرة في الأسبوع المقبل الثنائي المرشح منه لمجلس إدارة رابطة الأندية.

الدوري المصري قرعة الدوري
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