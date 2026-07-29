المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور

أعلن النادي المصري رحيل أحمد أيمن منصور عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

وقضى منصور النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من المصري لمودرن سبورت.

ووجه المصري عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الشكر لأحمد أيمن منصور على الفترة التي قضاها مع النادي.

ولعب منصور للمصري على فترتين، وجاءت الفترة الأولى بين عامي 2015-2018.

ثم عاد صاحب الـ 32 عاما للمصري في صيف 2023 قادما من الزمالك.

وشارك أحمد أيمن منصور مع المصري بشكل عام في 107 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 8 آخرين.