شركة M squared تعزز حضورها الرياضي برعاية علي مظهر بطل منافسات HYROX

أعلنت M squared، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في مصر والذراع العقارية لمجموعة Intro Holding، توقيع اتفاقية رعاية لمدة عام مع رائد الأعمال المصري وبطل منافسات HYROX، علي مظهر، لدعمه خلال موسم HYROX 2026-2027، الممتد من يوليو 2026 وحتى يوليو 2027.

وتُعد HYROX (هايروكس) واحدة من أسرع الرياضات التنافسية نموًا على مستوى العالم، إذ تجمع بين سباقات الجري وتمارين اللياقة الوظيفية، ما يختبر قوة المتسابقين وقدرتهم على التحمل والسرعة في آن واحد، وتشهد الرياضة انتشارًا متسارعًا على المستوى الدولي، مع تنظيم عشرات السباقات سنويًا، وجذبها نخبة من الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم.

وبموجب الرعاية، تدعم M squared علي مظهر خلال مشاركته في عدد من السباقات في أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، والتي تنطلق أولى جولاتها في إسطنبول يومي 1 و2 أغسطس المقبل، قبل أن تستكمل في روما وريو دي جانيرو ولندن، وعدد من المدن الأخرى حول العالم.

وتمتد هذه الرعاية على مدار الموسم، تجسيداً لرؤية M squared في بناء وجهات نشطة وحيوية، تدمج الرياضة في أسلوب الحياة بداخلها.

وفي تعليقه على الشراكة، قال كريم ملش، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة M squared: "أفضل الشراكات هي التي تنطلق من أساسيات وقيم مشتركة، وما حققه علي مظهر حتى اليوم هو نتيجة سنوات من الالتزام والانضباط والرغبة المستمرة في التطور. وهذه العقلية هي التي نبحث عنها ونؤمن بها في M squared، فنحن كمطورين هدفنا أن نبني مجتمعات تمنح الناس المساحة للنمو وتحقيق طموحاتهم الشخصية والرياضية والعملية، ويسعدنا أن نكون جزءًا من رحلة البطل المصري في موسمه الجديد من HYROX".

ويخوض علي مظهر هذا العام موسمه الثاني الكامل في منافسات HYROX، بعدما بدأ رحلته في البطولة عام 2025، حين تحولت هوايته في اللياقة البدنية إلى مسيرة احترافية.

ومنذ ذلك الحين، شارك في أكثر من 16 سباقًا، وحصد المركز الثاني في أبوظبي، والمركز الثالث في بطولة Red Bull Monday Night Shift Invitational، ويواصل اليوم تطوير مستواه استعدادًا للمنافسة على أعلى المستويات في واحدة من أسرع الرياضات نموًا في العالم.

ولا تقتصر الشراكة بين M squared وعلي مظهر على دعمه في منافسات HYROX، إذ تجمعهما أيضًا شراكة استثمارية طويلة الأمد، من خلال AlphaX و BeFit Gym داخل RITSA، الوجهة التجارية التابعة لـ M squared في مشروعها "مصيف رأس الحكمة" بالساحل الشمالي، في خطوة تجمع بين الرياضة وريادة الأعمال وبناء المجتمعات.

ومن جانبه، قال علي مظهر: "أعتز بهذه الشراكة مع M squared لأنها تأتي في مرحلة مهمة من مسيرتي الرياضية، فهذا الموسم يحمل أهدافًا كبيرة بالنسبة لي، ووجود شريك يثق في رحلتي ويدعمني خلالها يمنحني دافعًا إضافيًا لتقديم أفضل ما لديّ. وما أود التأكيد عليه أن أكثر ما شجعني على هذه الشراكة أننا نتفق في طريقة التفكير، وهي أن أي إنجاز حقيقي يحتاج إلى التزام، وعمل يومي، ورغبة مستمرة في التطور".

واختتم قائلا: "أتطلع إلى موسم قوي، وأتمنى أن نحتفل معًا بمحطات وإنجازات جديدة".