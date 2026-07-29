مدير بايرن: لن نبرم صفقات جديدة هذا الصيف

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 15:54

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ

أكد ماكس إيبرل مدير بايرن ميونيخ أن ناديه لن يبرم صفقات جديدة في الوقت المتبقي من فترة الانتقالات الصيفية.

وقال إيبرل في تصريحات للصحفيين: "أبتسم في كل مرة أقرأ فيها شائعات الانتقالات هذا الصيف".

وأضاف "لقد أنجزنا صفقتي ناثانيال براون وإسماعيل صيباري بسرعة كبيرة، واعتقدت أن الأمر كان واضحًا بأننا أنهينا تعاقداتنا بالفعل".

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ونجح بايرن في ضم ناثانيال براون قادما من آينتراخت فرانكفورت، والمغربي صيباري من إيندهوفن.

وتابع "كنت أبتسم كلما رأيت الأسماء التي يتم ربطها بنا، لأن هذه الشائعات لا تمت للحقيقة بصلة. نسبة صحتها 0%".

وذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أنه من المحتمل ألا يتم التعاقد مع أي لاعب آخر.

وفي أقصى الأحوال، قد يضم بايرن لاعبا واحدا فقط إذا سنحت فرصة في سوق الانتقالات.

بايرن ميونيخ
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