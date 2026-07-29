خبر في الجول - بنجديدة يعقد جلسة مع وائل جمعة.. ويغيب عن الأهلي أمام لافيينا

علم FilGoal.com أن المغربي سفيان بنجديدة مهاجم الأهلي الجديد تواجد ظهر اليوم لأول مرة بمقر النادي بالجزيرة.

وتعاقد الأهلي مع بنجديدة لمدة 3 سنوات قادما من المغرب الفاسي.

وحسبما علم FilGoal.com ، فإن سفيان بنجديدة تواجد ظهر اليوم بمقرالنادي الأهلي برفقة وكلائه.

وعقد بنجديدة جلسة مع وائل جمعة مدير الكرة في حضور عصام سراج الدين مدير قطاع التعاقدات بالنادي الأهلي.

وسيخوض بنجديدة تدريبات تأهيلية في صالة الألعاب الرياضية غدا الخميس، ولن يشارك في مباراة لافيينا الودية.

وتعاقد الأهلي مع 4 لاعبين حتى الآن هذا االصيف، بعدما ضم كل من: الجزائري منصف بقرار، وأقطاي عبد الله، وعلي محمود.

ويلعب الأهلي ضد لافيينا وديا مساء الخميس 30 يوليو، ثم بترول أسيوط يوم 5 أغسطس.

ويسافر الأهلي لخوض معسكر خارجي بإسبانيا يوم 6 أغسطس، ويواجه برشلونة وديا يوم 19 من الشهر ذاته.