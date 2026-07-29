إسبانيول يطلب ضم مدافع اتحاد جدة

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 15:37

كتب : FilGoal

يان كارلو سيميتش

دخل نادي إسبانيول الإسباني في مفاوضات مع اتحاد جدة لبحث انتقال المدافع الصربي يان كارلو سيميتش، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن الناديان يتفاوضان على انتقال بشكل نهائي، أو على سبيل الإعارة.

وأضاف التقرير أن إدارة اتحاد جدة تعمل خلال الفترة الحالية على إعادة ترتيب قائمة الفريق استعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد عبر تقليص عدد اللاعبين الأجانب بما يتوافق مع احتياجات الجهاز الفني.

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وتعتمد المحادثات مع النادي الإسباني أيضًا على موافقة اللاعب على الانتقال في حال توصَّل الطرفان إلى اتفاق نهائي.

هذا بالتزامن مع إعادة هيكلة القائمة، واختيار العناصر التي ستخوض الموسم المقبل.

وكان نادي اتحاد جدة عزَّز خط دفاع الفريق الأول وفريق تحت 21 عاما بضم يان كارلو سيميتش، الصيف الماضي، حتى موسم 2029.

ولعب الصربي 15 مباراةً مع الفريق في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه بمجموع 1166 دقيقةً، وتلقَّى خلالها بطاقتين صفراوين، دون أي إسهامات تهديفية.

يان كارلو سيميتش اتحاد جدة
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