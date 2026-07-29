بينهم حمزة عبد الكريم.. ودية برمنجهام تحسم مستقبل مواهب لا ماسيا مع فليك

ذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن مباراة برشلونة الودية ضد برمنجهام سيتي يوم الجمعة ستحسم مصير بعض لاعبي أكاديمية لا ماسيا مع الفريق الأول.

وتواجد اسم حمزة عبد الكريم ضمن 30 لاعبا في القائمة التي أعلنها هانز فليك المدير الفني لبرشلونة والتي تضم بعض نجوم الفريق الأول ومجموعة من لاعبي الفريق الرديف وفريق الشباب.

وأوضح التقرير أن اقتناع هانز فليك يزداد بأن أكاديمية لا ماسيا قادرة على توفير العمق الذي يحتاجه برشلونة في الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن حمزة عبد الكريم بين لاعبي الأكاديمية الذين يخضعون للتقييم باعتبارهم حلولًا محتملة للفريق الأول.

وقد تمنح المباراة الودية أمام برمنجهام سيتي يوم الجمعة أوضح مؤشر حتى الآن على اللاعبين الذين دخلوا بالفعل ضمن خطط فليك للموسم القادم، وفقا للتقرير.

وطار حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر مع فريق برشلونة الأول إلى إنجلترا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وكان عبد الكريم قد انضم لمعسكر برشلونة في إسبانيا في يومه الأول وفضل عدم الحصول على إجازة عقب المشاركة في كأس العالم مع الفراعنة.

وشارك الدولي المصري كأساسي في أول مباراة ودية للفريق استعدادا للموسم الجديد، والتي كانت ضد فريق أوروبا الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة يوم الجمعة.

ومن المفترض أن يشارك حمزة عبد الكريم مع رديف برشلونة الموسم المقبل، لكن فرصه في الظهور مع الفريق الأول ليست قليلة.

وشهدت القائمة تواجد فرينكي دي يونج المصاب، فيما انضم إليها البرازيلي رافينيا يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعود اللاعبون الدوليون الذين شاركوا في كأس العالم إلى الفريق تدريجيا.

وجاء برنامج برشلونة التحضيري للموسم الجديد على النحو التالي:

- من 27 يوليو إلى 3 أغسطس: معسكر تدريبي في إنجلترا.

- 31 يوليو: مباراة ودية أمام برمنجهام سيتي.

- 8 أغسطس: مباراتان وديتان أمام أودينيزي ونوتنجهام فورست.

- 19 أغسطس: مواجهة الأهلي في كأس خوان جامبر.

وقرر حمزة عبد الكريم لاعب برشلونة، عدم الحصول على أي فترة راحة عقب انتهاء مشواره مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

إذ سافر المهاجم الشاب إلى إسبانيا للانضمام مباشرة إلى معسكر برشلونة استعدادا للموسم الجديد، رافضا الحصول على إجازة بعد مشاركته مع منتخب مصر في المونديال.

ويأتي قرار حمزة عبد الكريم في ظل رغبته في الوجود منذ اليوم الأول من فترة الإعداد، من أجل الاستعداد بأفضل صورة للموسم الجديد مع الفريق الكتالوني.

وقرر فليك الاعتماد على حمزة عبد الكريم وبعض الشباب في دعم الفريق الأول بفترة إعداد الفريق استعدادا للموسم الجديد 2026-2027.

وجاءت مشاركة حمزة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026 لتزيد من أسهمه داخل برشلونة، بعدما شارك في 4 مباريات خلال البطولة.

وقرر برشلونة تفعيل بند شراء اللاعب من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو بعد فترة إعارة استمرت 6 أشهر.

وسجل عبد الكريم 6 أهداف في 11 مباراة مع فريق الشباب في النصف الثاني من الموسم الماضي، ما دفع النادي للتمسك بالتعاقد معه بشكل نهائي.