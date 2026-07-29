سلاح - منتخب مصر يقهر إسرائيل ويتوج ببرونزية العالم

توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار بعد الفوز على الكيان الصهيوني.

وحصد الفراعنة الميدالية البرونزية بعد الفوز على إسرائيل بنتيجة 39-38 باللمسة الذهبية.

وتقام منافسات البطولة في هونج كونج في الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.

ومثل منتخب مصر في منافسات الفرق كل من، محمد السيد – يوسف شامل – محمود محسن – محمود السيد.

وكان منتخب مصر قد عبر دور الـ32 بالفوز على البرتغال 44-33.

ثم انتصر الفراعنة على إسبانيا في دور الـ16 بنتيجة 36-35.

أما في ربع النهائي فنجح المنتخب المصري في الفوز على نظيره الروسي بنتيجة 45-35.

بعدها خسر منتخب مصر من منتخب كازاخستان في نصف النهائي بنتيجة 32-41، قبل التتويج بالبرونزية على حساب إسرائيل.