سلاح - منتخب مصر يقهر إسرائيل ويتوج ببرونزية العالم
الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 14:14
كتب : FilGoal
توج منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للكبار بعد الفوز على الكيان الصهيوني.
وحصد الفراعنة الميدالية البرونزية بعد الفوز على إسرائيل بنتيجة 39-38 باللمسة الذهبية.
وتقام منافسات البطولة في هونج كونج في الفترة من 22 حتى 30 يوليو الجاري.
ومثل منتخب مصر في منافسات الفرق كل من، محمد السيد – يوسف شامل – محمود محسن – محمود السيد.
وكان منتخب مصر قد عبر دور الـ32 بالفوز على البرتغال 44-33.
ثم انتصر الفراعنة على إسبانيا في دور الـ16 بنتيجة 36-35.
أما في ربع النهائي فنجح المنتخب المصري في الفوز على نظيره الروسي بنتيجة 45-35.
بعدها خسر منتخب مصر من منتخب كازاخستان في نصف النهائي بنتيجة 32-41، قبل التتويج بالبرونزية على حساب إسرائيل.
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