مصدر من المصري لـ في الجول: موجيشا يجري الكشف الطبي تمهيدا للانتقال للحزم السعودي

بات بونور موجيشا لاعب المصري البورسعيدي قريبا من الانتقال لنادي الحزم السعودي.

ويلعب موجويشا في المصري منذ الصيف الماضي قادما من الملعب التونسي.

وقال مصدر من النادي المصري لـFilGoal.com:"بونور موجيشا يجري الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى الحزم السعودي، بعدما تلقينا عرضا ماليا مناسبا".

لاعب الوسط الرواندي لعب مع المصري 32 مباراة وسجل هدفا وصنع آخر.

وسبق لموجويشا اللعب في أندية: أهلي طرابلس الليبي ومستقبل المرسى والملعب التونسي.

ويتولى جلال القادري تدريب نادي الحزم، ويعلم مدرب منتخب تونس السابق قدرات موجيشا جيدا.

واختتم نادي الحزم منافسات الموسم الماضي في المركز التاسع بالدوري السعودي الذي توج به النصر.