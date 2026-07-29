نيمار: مشواري مع منتخب البرازيل انتهى

أعلن نيمار جونيور نهاية مشواره مع منتخب البرازيل بعد 16 عاما من ظهوره الأول.

نيمار النادي : سانتوس البرازيل

وظهر نيمار لأول مرة مع منتخب البرازيل في مواجهة أمريكا عام 2010

وقال نيمار في تصريحات للصحفيين: "أعتقد أن مشواري مع منتخب البرازيل قد انتهى. لقد كتبت صفحة من التاريخ معه، وأنا سعيد للغاية بذلك".

وأضاف "لقد منحت المنتخب كل قلبي وكل حياتي، وكنت دائما أقاتل من أجل القميص الأصفر، لكنني أعتقد أنني لم أعد أرغب في الاستمرار".

وشارك نيمار مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2026.

وسجل نيمار هدفا من ركلة جزاء في خسارة منتخب بلاده 2-1 أمام النرويج بدور الـ16.

ولعب نيمار 130 مباراة دولية وسجل 80 هدفا وصنع 59 بجميع المسابقات.

ويلعب نيمار حاليا ضمن صفوف نادي سانتوس البرازيلي.