تقرير: يوفنتوس يرصد 9 ملايين يورو للتعاقد مع بونو

يراقب نادي يوفنتوس الإيطالي موقف الحارس الدولي المغربي ياسين بونو مع نادي الهلال.

ويسعى يوفنتوس للتعاقد مع حارس مرمى جديد هذا الصيف.

وبحسب موقع "هيسبورت" المغربي، فإن يوفنتوس يراقب موقف بونو مع الهلال ويسعى لضمه.

وأوضح التقرير ذاته أن يوفنتوس رصد 9 ملايين يورو للتعاقد مع حارس منتخب المغرب.

ويمتد تعاقد بونو مع الهلال حتى 2028.

وكشفت تقاريرفي وقت سابق عن إمكانية رحيل الحارس الدولي ياسين بونو عن صفوف الهلال السعودي.

خاصة بعدما عاد محمد العويس حارس منتخب السعودية لصفوف الهلال قادما من العلا.

وبحسب موقع "لو سيت أنفو سبورت" المغربي، فإن الهلال يدرس رفع اسم ياسين بونو من القائمة المحلية والاعتماد عليه في البطولة الآسيوية فقط لفتح المجال أمام ضم لاعب أجنبي جديد.

وأوضح التقرير أن الهلال يدرس هذا الأمر خاصة بعد التعاقد مع الحارس الدولي السعودي محمد العويس.

وشدد على بونو غير مرحب بفكرة لاكتفاء بالمشاركة قاريا وقد يرحل عن الهلال في ظل اهتمام العديد من الأندية بضمه.

وتسمح لوائح الدوري السعودي بقيد 8 لاعبين أجانب فوق السن للمشاركة في المسابقات المحلية.