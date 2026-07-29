ليكيب: موناكو يرفض عرضا جديدا من سان جيرمان لضم أكليوش

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

ديمبيلي - باريس سان جيرمان ضد أرسنال

رفض موناكو عرضًا بقيمة 45 مليون يورو من باريس سان جيرمان لضم ماجنيس أكليوش، وفقا لجريدة ليكيب.

أفاد التقرير بأن رفض موناكو للعرض لا يعني أن الصفقة لن تتم.

وأضاف أن إدارة النادي الباريسي ستعود قريبا لسباق ضم اللاعب بعد أن رُفضت عروضهم 3 مرات.

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ولا ينوي باريس سان جيرمان دفع مبلغ مبالغ فيه لضم الدولي الفرنسي، حسب التقرير.

بينما يطالب موناكو الذي يمتد عقده معه حتى عام 2028 بمبلغ 70 مليون يورو للموافقة على رحيله.

قبل أسابيع، بدأ ليفربول في التحرك من أجل التعاقد مع ماجنيس أكليوش نجم موناكو، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن ليفربول خاطب موناكو للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع أكليوش.

وأجرى النادي الإنجليزي اتصالات لمعرفة مدى إمكانية ضم اللاعب، حسب التقرير.

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قبلها بأيام، ذكرت شبكة راديو مونت كارلو أن نادي باريس سان جيرمان توصل إلى اتفاق مع ماجنيس أكليوش نجم موناكو من أجل ضمه هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن سان جيرمان بدأ المفاوضات مع موناكو من أجل حسم تفاصيل الصفقة وإتمام الاتفاق النهائي.

في حالة إتمام الصفقة بنجاح، سيوقع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على عقد يمتد لمدة 5 سنوات، حسب التقرير.

وكان من المتوقع أن يرحل أكليوش الصيف الماضي، لكن السعر الذي حدده نادي الإمارة كان مرتفعًا للغاية. ومع ذلك، لن يقف موناكو في طريقه هذا الصيف.

وتواجد أكليوش مع منتخب فرنسا في كأس العالم.

باريس سان جيرمان موناكو ماجنيس أكليوش
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