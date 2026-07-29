لاعب وسط بنفيكا يقترب من الانضمام لاتحاد جدة

اقترب نادي اتحاد جدة من التعاقد مع اللوكسمبورجي ليوناردو باريرو لاعب وسط بنفيكا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وأوضح التقرير أن إدارة النادي تخوض في الوقت الجاري مفاوضات متقدمة مع نظيرتها في بنفيكا على صفقة تبلغ 15 مليون يورو، تتمُّ جدولتها بشكلٍ مرنٍ.

ويُنتظر تحديد مسار الصفقة خلال الأيام المقبلة، حسب التقرير.

وفي حال إتمام الصفقة من المنتظر أن يُوقِّع لاعب الوسط الدولي عقدًا مع اتحاد جدة يمتد لـ4 مواسم.

ويُعدُّ باريرو - 26 عامًا - أحد أبرز لاعبي منتخب بلاده في الأعوام الأخيرة، وبدأ مسيرته في أكاديمية راسينج يونيون، ثم انتقل إلى الفئات السنية في ماينز الألماني عام 2016.

وشقَّ اللاعب طريقه إلى الفريق الأول في ماينز عام 2019، ودافع عن ألوانه خمسة مواسم، خاض فيها 141 مباراةً بالدوري الألماني، وسجل 11 هدفًا قبل أن يرحل، صيف 2024، إلى بنفيكا البرتغالي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

ومع الفريق البرتغالي، شارك باريرو في 58 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، أحرز خلالها 6 أهداف، وصنع 6، وأسهم في تتويجه بلقب الدوري المحلي، كما شارك معه في دوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية.

أما على الصعيد الدولي، فيُمثل ليوناردو منتخب لوكسمبورج الأول منذ عام 2018، ولعب له 73 مباراة، سجل خلالها هدفين.