مصدر من بيراميدز لـ في الجول: ندرس عروض الاحتراف المقدمة لزياد سعودي

كشف مصدر من نادي بيراميدز عن تلقي ناديه عروضا للتعاقد مع زياد سعودي لاعب الفريق الشاب.

وارتبط زياد سعودي بالانتقال لنادي بنفيكا البرتغالي بعد تألقه مع منتخب مصر للناشئين.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "تلقينا عروضا لضم زياد سعودي، لاعب الفريق الشاب. ندرس هذه العروض، ولا نمانع رحيله بشرط التوصل إلى اتفاق مناسب مع ناد أوروبي".

ويتواجد زياد سعودي ضمن قائمة بيراميدز في معسكر تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

وساهم سعودي في تأهل منتخب مصرللناشئين بعد الحصول على المركز الثالث في كأس إفريقيا.

ولعب زياد سعودي 10 مباريات مع منتخب مصر للناشئين وسجل 3 أهداف.

ويجيد صاحب الـ 17 عاما اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.