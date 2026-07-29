الرياضية: ثنائي أهلي جدة إلى الخلود

وافقت إدارة أهلي جدة على إعارة ياسين الزبيدي ويزن مدني، لاعبَي الفريق إلى الخلود لمدة موسم واحد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن مفاوضات الخلود مع إدارة أهلي جدة بشأن استعارة الزبيدي ومدني وصلت إلى مراحل متقدمة في ظل اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل، ولم يتبقَّ سوى حسم الصفقتين رسميا.

وتدرَّج الزبيدي الجناح الأيمن - 23 عامًا - في الفئات السنية بأهلي جدة وصولًا إلى الفريق الأول.

ووقَّعت معه إدارة النادي عقدًا احترافيًّا صيف 2023، ينتهي 30 يونيو 2028.

علمًا أنه أعير إلى الأخدود في النصف الثاني من الموسم قبل الماضي.

وارتدى الزبيدي قميص أهلي جدة في تسع مباريات، وجميعها بديلًا، منها أربع خلال الموسم الماضي.

في حين، تأسَّس مدني، الظهير الأيسر البالغ 21 عامًا، في أكاديمية النادي قبل أن يخوض تجربةً احترافيةً قصيرةً مع نادي إيجناتيا الألباني، ثم يعود إلى أهلي جدة، أغسطس 2025 بموجب عقد، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2028.

ولم يحظَ مدني بفرصة اللعب أساسيّا مع الفريق، لكنَّه شارك بديلًا في ثلاث مباريات بالدوري السعودي الموسم الماضي.