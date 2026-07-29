الرياضية: ثنائي أهلي جدة إلى الخلود

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

أهلي جدة - دوري أبطال آسيا للنخبة

وافقت إدارة أهلي جدة على إعارة ياسين الزبيدي ويزن مدني، لاعبَي الفريق إلى الخلود لمدة موسم واحد، حسب جريدة الرياضية السعودية.

وأضاف التقرير أن مفاوضات الخلود مع إدارة أهلي جدة بشأن استعارة الزبيدي ومدني وصلت إلى مراحل متقدمة في ظل اتفاق الطرفين على جميع التفاصيل، ولم يتبقَّ سوى حسم الصفقتين رسميا.

وتدرَّج الزبيدي الجناح الأيمن - 23 عامًا - في الفئات السنية بأهلي جدة وصولًا إلى الفريق الأول.

أخبار متعلقة:
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حارس الأهلي منتخب الشباب يفوز على الأردن بهدفين وديا الزمالك يعلن تنظيم حفل وداع لـ جون إدوارد.. ومدير رياضي جديد قادم الزمالك يعلن موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد

ووقَّعت معه إدارة النادي عقدًا احترافيًّا صيف 2023، ينتهي 30 يونيو 2028.

علمًا أنه أعير إلى الأخدود في النصف الثاني من الموسم قبل الماضي.

وارتدى الزبيدي قميص أهلي جدة في تسع مباريات، وجميعها بديلًا، منها أربع خلال الموسم الماضي.

في حين، تأسَّس مدني، الظهير الأيسر البالغ 21 عامًا، في أكاديمية النادي قبل أن يخوض تجربةً احترافيةً قصيرةً مع نادي إيجناتيا الألباني، ثم يعود إلى أهلي جدة، أغسطس 2025 بموجب عقد، يمتدُّ حتى 30 يونيو 2028.

ولم يحظَ مدني بفرصة اللعب أساسيّا مع الفريق، لكنَّه شارك بديلًا في ثلاث مباريات بالدوري السعودي الموسم الماضي.

أهلي جدة الخلود ياسين الزبيدي يزن مدني
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يوافق على انتقال شكري والعش للمصري.. وعموتة يؤجل مصير الساعي المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور إسبانيول يطلب ضم مدافع اتحاد جدة مصدر من المصري لـ في الجول: موجيشا يجري الكشف الطبي تمهيدا للانتقال للحزم السعودي تقرير: يوفنتوس يرصد 9 ملايين يورو للتعاقد مع بونو ليكيب: موناكو يرفض عرضا جديدا من سان جيرمان لضم أكليوش لاعب وسط بنفيكا يقترب من الانضمام لاتحاد جدة تقرير: فروزينوني الإيطالي يطلب ضم عمر فايد
أخر الأخبار
بعد نهاية فترة الراحة.. رافينيا ينضم لمعسكر برشلونة في إنجلترا 3 دقيقة | الدوري الإسباني
خبر في الجول - الأهلي يوافق على انتقال شكري والعش للمصري.. وعموتة يؤجل مصير الساعي 3 دقيقة | الدوري المصري
رابطة الأندية تعلن موعد ومكان قرعة الدوري 19 دقيقة | الدوري المصري
المصري يعلن رحيل أحمد أيمن منصور 29 دقيقة | الدوري المصري
في طريقه لـ تشيلسي؟ هندرسون يفسخ عقده مع برينتفورد 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شركة M squared تعزز حضورها الرياضي برعاية علي مظهر بطل منافسات HYROX 40 دقيقة | رياضات أخرى
مدير بايرن: لن نبرم صفقات جديدة هذا الصيف ساعة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - بنجديدة يعقد جلسة مع وائل جمعة.. ويغيب عن الأهلي أمام لافيينا ساعة | الكرة المصرية
الأكثر مشاهدة
1 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 2 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 3 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية 4 المدير الرياضي لـ بشكتاش: انسحبنا من المفاوضات مع محمد صلاح