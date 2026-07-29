سكاي: شالكه يتفق مع دجيكو على الاستمرار لموسم آخر

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا أن نادي شالكه توصل لاتفاق نهائي مع إدين دجيكو من أجل توقيع عقد جديد.

دجيكو انضم إلى شالكه في الشتاء الماضي بعقد حتى نهاية الموسم، وقاد الفريق للعودة إلى الدوري الألماني الممتاز.

وأوضح التقرير أن شالكه اتفق مع المهاجم البالغ من العمر 40 عاما على توقيع عقد لمدة موسم.

وسيتم إجراء الفحوصات الطبية يومي الأحد والاثنين، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن ميرون موسليتش مدرب شالكه بذل جهودا كبيرة لإتمام الصفقة.

ولفت إلى أن المدرب كان مصممًا على إضافة خبرة دجيكو إلى تشكيلته في الدوري الألماني.

وعاد شالكه إلى الدوري الألماني الممتاز بعد غياب دام 3 مواسم.

ولعب دجيكو مع منتخب البوسنة في كأس العالم 2026، وودع البطولة من دور الـ32.

وأصبح دجيكو بعمر 40 عاما و106 يوما أكبر لاعب يخوض مباريات إقصائية في كأس العالم.