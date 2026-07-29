تقرير: فروزينوني الإيطالي يطلب ضم عمر فايد

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 11:44

كتب : FilGoal

عمر فايد

قدم نادي فروزينوني الإيطالي عرضا لفنربخشة التركي من أجل ضم المدافع المصري عمر فايد في فترة الانتقالات الصيفية، وفقا للصحفي التركي سيركان حمزأوغلو.

وأوضح حمزأوغلو أن المفاوضات جارية بين الطرفين.

وألمح إلى أن الصفقة قد تتم بصيغة البيع النهائي، وليس على سبيل الإعارة.

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ويرتبط فايد بعقد مع فنربخشة حتى صيف 2027.

يذكر أن فروزينوني عاد للدوري الإيطالي الممتاز بعد غياب لمدة موسمين.

ويبلغ فايد من العمر 23 عاما، وانتقل من صفوف المقاولون إلى فنربخشة في صيف 2023.

ولم يلعب فايد أي دقيقة مع العملاق التركي، الذي أعاره لعدة فرق.

فقد لعب مع نوفي بازار الصربي موسم 2023-2024.

وارتدى بيرشوت البلجيكي موسم 2024-2025.

ولعب مع أروكا البرتغالي موسم 2025-2026.

عمر فايد فروزينوني فنربخشة
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