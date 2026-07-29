مصدر من بيراميدز لـ في الجول: أتممنا الاتفاق مع حارس الأهلي

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 11:33

كتب : حامد وجدي

حازم جمال - حارس الأهلي الشاب

حسم نادي بيراميدز صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تحضيرا للموسم الجديد.

وأعلن بيراميدز في وقت سابق تعاقده مع إياد العسقلاني قادما من روستوف الروسي.

وقال مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com: "أتممنا الاتفاق مع حازم جمال حارس الأهلي صاحب الـ21 عاما لضمه في صفقة انتقال حر".

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حازم جمال مواليد 2005 وأصبح لاعبا حرا عقب رحيله عن الأهلي.

وشارك حازم جمال في مباراتين مع الفريق الأول للنادي الأهلي، أمام المقاولون العرب بكأس الرابطة، والمصرية للاتصالات بكأس مصر.

ويملك بيراميدز الثنائي أحمد الشناوي، ومحمود جاد في حراسة المرمى.

فيما سينضم حازم جمال إلى بيراميدز لتعويض رحيل المعتزل شريف إكرامي.

ويخوض نادي بيراميدز حاليا معسكر في تركيا تحضيرا للموسم الجديد.

الأهلي بيراميدز
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