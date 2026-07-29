مواعيد مباريات الأربعاء 29 يوليو - أتليتكو مدريد وتوتنام.. ومواجهة عربية تحضيرا للموسم الجديد

الأربعاء، 29 يوليه 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

خوليان ألفاريز - أتليتكو مدريد - إنتر

يشهد اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026 مجموعة من المباريات الودية تحضيرا للموسم الجديد.

ويقدم لكم جميع مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29 يوليو والقنوات الناقلة.

ويلعب أتلتيكو مدريد ضد خيتافي تحضيرا للموسم الجديد.

فيما يواجه توتنام نظيره سيدني، ويلعب الهلال السعودي ضد مولودية الجزائر في مواجهة عربية ودية خالصة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

الهلال × مولودية الجزائر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا.

أتليتكو مدريد × خيتافي.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

توتنام × سيدني.. تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة إلا ربع ظهرا.

أتليتكو مدريد الهلال السعودي
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