فوت ميركاتو: ياسر الزابيري يقترب من الانضمام لراسينج سانتاندير

وافق المغربي ياسر الزابيري مهاجم ستاد رين على الانضمام إلى نادي راسينج سانتاندير، وفقا لموقع فوت ميركاتو.

وأوضح التقرير أن النادي الإسباني يعمل مع رين حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الإعارة.

في الشتاء الماضي، أعلن نادي ستاد رين الفرنسي ضم المغربي ياسر الزابيري قادما من فاماليكاو البرتغالي.

ولم يلعب الزابيري كثيرا مع رين، إذ ظهر في 6 مباريات فقط، وكلها كبديل، بواقع 42 دقيقة فقط.

ووقع الزابيري على عقد يربطه بالنادي الفرنسي لمدة 4 مواسم ونصف.

ولم يعلن رين قيمة صفقة ضم بطل كأس العالم للشباب مع منتخب المغرب.

لكن تقارير عديدة أوضحت أنها تمت مقابل 10 ملايين يورو دون الحوافز.

وقاد الزابيري منتخب المغرب للفوز بلقب كأس العالم للشباب في تشيلي ونال جائزة هداف البطولة.

ولعب زابيري صاحب الـ20 عاما في فاماليكاو منذ صيف 2024 قادما من اتحاد تواركة المغربي.

وشارك زابيري في 20 مباراة بقميص النادي البرتغالي وسجل معه 7 أهداف.