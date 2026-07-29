منتخب الشباب يفوز على الأردن بهدفين وديا

فاز منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام نظيره الأردني بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.

تقدم لمنتخب مصر محمد حمد في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل أنس رشدي الهدف الثاني من هجمة مرتدة في الدقيقة 55.

بهدفين نظيفين.. مصر تفوز على الأردن مواليد 2007 في لقاء ودي دولي pic.twitter.com/pFbLIXerTo — ON Sport (@ONTimeSports) July 28, 2026

ويلتقي المنتخبان مجددا يوم الجمعة المقبل، في ودية ثانية.

ويستعد منتخب مصر لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية للشباب.

وتتأهل أول 4 منتخبات في كأس الأمم إلى كأس العالم للشباب.

وتستضيف مصر منافسات تصفيات شمال إفريقيا خلال الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026 المقبلين.

وكذلك يستعد منتخب الأردن لخوضة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس أمم آسيا.

وتواجد في المباراة، شوقي غريب المدير الفني لاتحاد الكرة، في أول ظهور له.

وخاض منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام نظيره الروسي خلال معسكر يونيو.

وحقق المنتخب الفوز في الودية الأولى بنتيجة 3-1 قبل الخسارة في المباراة الثانية 5-2.

وكان منتخب الشباب قد خاض مباراتين وديتين الشهر الماضي أمام منتخب عمان، ونجح في تحقيق الفوز خلالهما، ضمن خطة الجهاز الفني لرفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.