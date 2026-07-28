الزمالك يعلن تنظيم حفل وداع لـ جون إدوارد.. ومدير رياضي جديد قادم

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 23:55

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

رامي نصوحي - جون إدوارد

أعلن الزمالك تنظيم حفل وداع وشكر لـ جون إدوارد المدير الرياضي السابق للأبيض وذلك بعد رحيله بشكل رسمي.

وكان الزمالك أعلن رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي.

وكشف الزمالك عن قبول استقالة جون إدوارد ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء.

أخبار متعلقة:
الزمالك يعلن موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد الزمالك يعلن استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني خبر في الجول - استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك

وتقديرا لما بذله من جهد سيتم إقامة حفل تكريم له.

وأكد مجلس الزمالك أنه في حالة انعقاد دائم لترتيب كافة الأمور الخاصة بكرة القدم وإعلام اسم المدير الرياضي الجديد.

وعلم FilGoal.com أن جون إدوارد قدم استقالته من منصبه، بسبب خلافات مع إدارة النادي حول خطة العمل للموسم المقبل.

وعلى رأسها ملف المدير الفني وبعض الأمور التنظيمية في الفريق.

وأبلغ جون إدوارد إدارة النادي بأنه لن يتراجع عن قراره.

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك بداية من الموسم الماضي.

ونجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، والعودة لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الدوري المصري جون إدوارد
نرشح لكم
الزمالك يعلن موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد الزمالك يعلن استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني خبر في الجول - استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك الصفقة الثانية.. المصري يعلن ضم ياسين الملاح من فاركو نقل ناشيء الاتحاد السكندري للعناية المركز بعد اصطدامه في التدريبات في انتظار حسام حسن.. اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة والرابطة بحضور شوقي غريب خبر في الجول - إسلام عبد اللاه إلى الاتحاد السكندري معارا من زد صفقة الأهلي الجديدة .. منصف بقرار "جوهرة البلقان" الذي بدأ من دوري الهواة
أخر الأخبار
منتخب الشباب يفوز على الأردن بهدفين وديا 6 دقيقة | منتخب مصر
في غياب مرموش.. مانشستر سيتي يكشف عن قائمته في الجولة الآسيوية 16 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك يعلن تنظيم حفل وداع لـ جون إدوارد.. ومدير رياضي جديد قادم 33 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد 34 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني 39 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
أمم إفريقيا للسيدات - "باندا وعداءة سابقة" تقودان زامبيا للفوز على مصر بسداسية ساعة | منتخب مصر
تنس - إقامة بطولة "Six Kings Slam" ضمن موسم الرياض 2 ساعة | رياضات أخرى
الأكثر مشاهدة
1 موتسيبي: طلب مصر بزيادة عدد فرق دوري أبطال إفريقيا تم رفعه للجنة العليا 2 اتحاد الكرة يعلن الأندية الـ 4 المشاركة في البطولات الإفريقية 2026-27 3 بمشاركة حمزة عبد الكريم.. برشلونة يفوز على أوروبا برباعية وديا 4 التجربة الأولى لعموتة وصفقة جديدة تسجل.. الأهلي يفوز على النصر وديا بخماسية