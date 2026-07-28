الزمالك يعلن تنظيم حفل وداع لـ جون إدوارد.. ومدير رياضي جديد قادم

أعلن الزمالك تنظيم حفل وداع وشكر لـ جون إدوارد المدير الرياضي السابق للأبيض وذلك بعد رحيله بشكل رسمي.

وكان الزمالك أعلن رحيل جون إدوارد عن منصبه كمدير رياضي.

وكشف الزمالك عن قبول استقالة جون إدوارد ووجه له الشكر على الفترة التي قضاها بين جدران القلعة البيضاء.

وتقديرا لما بذله من جهد سيتم إقامة حفل تكريم له.

وأكد مجلس الزمالك أنه في حالة انعقاد دائم لترتيب كافة الأمور الخاصة بكرة القدم وإعلام اسم المدير الرياضي الجديد.

وعلم FilGoal.com أن جون إدوارد قدم استقالته من منصبه، بسبب خلافات مع إدارة النادي حول خطة العمل للموسم المقبل.

وعلى رأسها ملف المدير الفني وبعض الأمور التنظيمية في الفريق.

وأبلغ جون إدوارد إدارة النادي بأنه لن يتراجع عن قراره.

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك بداية من الموسم الماضي.

ونجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، والعودة لدوري أبطال إفريقيا.