الزمالك يعلن موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد
الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 23:54
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن نادي الزمالك موعد انطلاق معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد 2026 - 2027.
وكشف الزمالك عن انطلاق معسكر إعداد الفريق يوم الجمعة المقبل 31 يوليو.
وكان الزمالك قرر الإبقاء على معتمد جمال مديرًا فنيا للفريق.
كما قرر مجلس إدارة الزمالك قبول استقالة جون إدوارد المدير الرياضي، مع إعلان اسم المدير الرياضي الجديد لقطاع الكرة قريبا.
وقاد معتمد جمال الزمالك للتتويج بلقب الدوري الموسم الماضي للمرة الـ 15 في تاريخه.
فيما خسر الفريق نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح.
ويستعد الزمالك لخوض 5 بطولات الموسم المقبل، الدوري والكأس والسوبر وكأس الرابطة، بالإضافة إلى المشاركة في دوري أبطال إفريقيا.
ويعود الزمالك للمشاركة في دوري الأبطال بعد غياب 3 مواسم.
نرشح لكم
الزمالك يعلن تنظيم حفل وداع لـ جون إدوارد.. ومدير رياضي جديد قادم الزمالك يعلن استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني خبر في الجول - استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك الصفقة الثانية.. المصري يعلن ضم ياسين الملاح من فاركو نقل ناشيء الاتحاد السكندري للعناية المركز بعد اصطدامه في التدريبات في انتظار حسام حسن.. اجتماع تنسيقي بين اتحاد الكرة والرابطة بحضور شوقي غريب خبر في الجول - إسلام عبد اللاه إلى الاتحاد السكندري معارا من زد صفقة الأهلي الجديدة .. منصف بقرار "جوهرة البلقان" الذي بدأ من دوري الهواة