الزمالك يعلن استمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني

الثلاثاء، 28 يوليه 2026 - 23:50

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك ضد اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية - معتمد جمال

أعلن الزمالك استمرار معتمد جمال في منصبه كمدير فني لفريق كرة القدم في الموسم الجديد.

يأتي ذلك بعدما أعلن الزمالك رحيل جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض.

وكان معتمد جمال قاد الزمالك للتتويج بالدوري المصري الموسم الماضي.

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وقال الزمالك في بيانه الرسمي: "الإبقاء على معتمد جمال مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، ومنحه كامل الصلاحيات لإدارة شؤون الفريق، مع توفير جميع المتطلبات اللازمة لمساعدته على مواصلة النجاح، بعد تجربته المميزة الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري".

وحتى الآن لم يبدأ الزمالك فترة الإعداد للدوري المصري الموسم المقبل، والذي ينطلق يوم 20 أغسطس المقبل.

وعلم FilGoal.com أن جون إدوارد قدم استقالته من منصبه، بسبب خلافات مع إدارة النادي حول خطة العمل للموسم المقبل.

وعلى رأسها ملف المدير الفني وبعض الأمور التنظيمية في الفريق.

وأبلغ جون إدوارد إدارة النادي بأنه لن يتراجع عن قراره.

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك بداية من الموسم الماضي.

ونجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، والعودة لدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك الدوري المصري معتمد جمال
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