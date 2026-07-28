خبر في الجول - استقالة جون إدوارد المدير الرياضي لـ الزمالك

قرر جون إدوارد المدير الرياضي للزمالك تقديم استقالته من منصبه في النادي الأبيض.

وعلم FilGoal.com أن جون إدوارد قدم استقالته من منصبه، بسبب خلافات مع إدارة النادي حول خطة العمل للموسم المقبل.

وعلى رأسها ملف المدير الفني وبعض الأمور التنظيمية في الفريق.

وأبلغ جون إدوارد إدارة النادي بأنه لن يتراجع عن قراره.

وتولى جون إدوارد منصب المدير الرياضي للزمالك بداية من الموسم الماضي.

ونجح في قيادة الفريق الأبيض للتتويج بلقب الدوري المصري الموسم الماضي، والعودة لدوري أبطال إفريقيا.