أمم إفريقيا للسيدات - "باندا وعداءة سابقة" تقودان زامبيا للفوز على مصر بسداسية

تلقى منتخب مصر للسيدات، خسارة كبيرة أمام زامبيا بسداسية نظيفة في الجولة الأولى لحساب المجموعة الثالثة من كأس أمم إفريقيا للسيدات المقامة في المغرب.

ويشارك منتخب مصر للسيدات في كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة في التاريخ، والأولى من 10 سنوات.

سجل أهداف منتخب زامبيا راشيل ناتشولا هدف، وإيمرس فيري هدف، فيما سجلت باربارا باندا 4 أهداف.

راشيل ناتشولا بدأت مسيرتها الرياضية كعداءة، أولمبياد بكين 2008 في سباق 400 متر، ونجحت في التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وبعد نهاية مسيرتها مع العدو، انتقلت راشيل ناتشولا للعب كرة القدم، ومثلت زامبيا في أولمبياد 2024 مع منتخب زامبيا للسيدات لكرة القدم.

أما باربارا باندا التي تلعب في الدوري الأمريكي، فاحتلت المركز الثاني في قائمة هدافي أولمبياد باريس 2024

وتحتفظ باندا مع منتخب زامبيا بالرقم القياسي لأكثر عدد من الثلاثيات "هاتريك" في طوكيو 2020، وباريس 2024.

ويتواجد في المجموعة منتخبي نيجيريا البطل التاريخي للبطولة بـ 10 ألقاب، ومالاوي، الذين سيتواجهان بعد قليل.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية أمام مالاوي يوم السبت المقبل 1 أغسطس.

تشكيل مصر

اختار محمد كمال المدير الفني لمنتخب مصر للسيدات البدء بالتشكيل التالي:

مها الدمرداش - نورا خالد - ثريا أشرف - نادين غازي - أميرة محمد - كريستينا سلامة - حبيبة عصام - ياسمين عبدالعزيز - دانا كريم - مهيرة علي - ليلى إدريس

تفاصيل المباراة

بدأت المباراة بضغط من منتخب زامبيا، ولكن تألقت مها الدمرداش حارسة مصر.

وسقط مها في الدقيقة 10 بعد اصطدام مع باربارا باندا نجمة منتخحب زامبيا.

ونال منتخب زامبيا ضربة جزاء في الدقيقة 23 بعد جذب أميرة محمد مدافعة منتخب مصر لـ باربارا من القميص داخل منطقة الجزاء.

ونجحت راشيل ناتشولا في تسجيل الهدف الأول لزامبيا في الدقيقة 25.

خرجت بعدها ثريا إبراهيم لاعبة منتخب مصر، باكية بسبب الإصابة، لتحل ليا خيري بدلا منها.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم سيدات زامبيا بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع محمد كمال مدرب منتخب مصر، بمنة طارق، وسارة عصام.

ولجات الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 58، للتأكد من وجود ضربة جزاء بسبب لمسة يد ضد لاعبة مصر أمير محمد، وبالفعل احتسبتها ضربة جزاء ثانية في المباراة، لتسجلها باربارا باندا في شباك مصر.

وأضافت باربارا باندا الهدف الثالث في الدقيقة 62 برأسية في الشباك.

دفع بعدها محمد كمال بتبديل بنزول إيمان قاسم بدلا من كريستين سلامة.

لم تهدد سيدات مصر مرمى زامبيا، التي بدأت لاعباتها في الضغط من أجل زيادة فارق الأهداف.

وبالفعل في الدقائق الأخيرة نجحت باربارا باندا في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وفي الدقيقة 87 سجلت باندا، قبل أن تمرر في الدقيقة 90+3 لزميلتها إيمرس فيري التي سددت قوية في الشباك.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أضافت باندا الهدف السادس، والرابع الشخصي لها، بتسديدة على يمين مها حارسة مصر، لترتفع النتيجة إلى 6-0.